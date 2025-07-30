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صحة
توقيف أدوية السمنة يعيد الوزن بشكل مفاجئ في فترة قصيرة... دراسة تحذر!
Lebanon 24
30-07-2025
|
01:12
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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتوقفون عن استخدام أدوية إنقاص الوزن قد يستعيدون جزءًا كبيرًا من أوزانهم السابقة بعد فترة قصيرة تصل إلى ثمانية أسابيع من التوقف.
استعرض فريق بحثي من مستشفى الشعب في
جامعة بكين
الصينية
نتائج 11 تجربة سريرية، تركزت على احتمالية استرجاع الوزن بعد التوقف عن أدوية إنقاص الوزن.
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ووجدت الدراسة أن الأشخاص يبدأون في استعادة الوزن المفقود بعد أربعة أسابيع من توقفهم عن تناول هذه الأدوية، وقد يعاودون اكتساب جزء كبير من وزنهم السابق بعد مرور ثمانية أسابيع.
شملت الدراسة التي نُشرت في الدورية العلمية BMC Medicine نحو 1600 مريض توقفوا عن تناول أدوية السمنة، بالإضافة إلى 900 آخرين في المجموعة المرجعية. وركزت على خمسة أنواع مختلفة من أدوية السمنة.
وأظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في الوزن بعد مرور 8 و12 و20 أسبوعًا من التوقف عن تناول الأدوية، تليها مرحلة من الثبات في الوزن.
وبعد مرور 12 أسبوعا، رصد الباحثون زيادة ملموسة في أوزان المرضى الذين كانوا يتناولون الأدوية التي تعرف باسم ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (جي.إل.بي).
وقال الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إنه "في حين تتباين درجة استعادة الوزن حسب نوعية الدواء الذي يتناوله كل شخص، يظل هناك اتجاه عام لاستعادة الوزن بعد توقف المريض عن تناول أدوية السمنة".
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