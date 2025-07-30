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صحة

أول علاج واعد للألزهايمر... عقار جديد يبطئ تقدم المرض ويؤخر الأعراض

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:21
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أظهرت التجارب الأولية أن دواءً جديداً لعلاج مرض ألزهايمر، يعمل على إزالة التراكمات البروتينية في الدماغ، قد يسهم في إبطاء تقدم المرض وتأجيل ظهور أعراضه.

حاليًا، لا يوجد علاج شافٍ لهذا المرض الذي يؤثر على الذاكرة ويعوق القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، حيث تقتصر العلاجات المتوفرة على تخفيف الأعراض فقط.
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تم عرض النتائج الأولية للدواء الجديد المسمى "ترونتينيماب" في مؤتمر جمعية ألزهايمر الدولي في تورونتو. وشملت تجربة سريرية 54 مريضًا في المراحل المبكرة من المرض، حيث أظهرت التحاليل تحسنًا ملحوظًا لدى 49 منهم بعد مرور 28 أسبوعًا.

ووفقا لشركة "روش" المصنعة، انخفضت لويحات "أميلويد" البروتينية، وهي العلامة الرئيسية للمرض، لدى 91% من المشاركين.  

ويعتقد أن ألزهايمر ينتج عن تراكم غير طبيعي لبروتين "أميلويد" حول خلايا الدماغ، بينما يتشابك بروتين "تاو" داخلها، ما يعطل الاتصال بين الخلايا العصبية.

ويأمل الخبراء أن يستهدف العقار الجديد هذه الآلية بشكل أكثر فعالية، إذ حقق بعض المرضى مستويات منخفضة جدا من "الأميلويد" بعد 7 أشهر من العلاج، لدرجة ظهرت فحوصاتهم "خالية من الترسبات". 

ووصف البروفيسور جون هاردي، خبير بيولوجيا الأمراض العصبية في جامعة كوليدج لندن، العقار بأنه "قفزة هائلة" تعمل أسرع من الأدوية الحالية، معربا عن أمله في أن يحدث تغييرا جذريا إذا استخدم مبكرا.  

لكن الدراسة سجلت بعض الآثار الجانبية، حيث عانى 3% من المشاركين (5 أشخاص من أصل 149) من تورم أو آفات دماغية، لكنهم تعافوا جميعا.

وتعد هذه النسبة أقل خطورة مقارنة بأدوية أخرى تسبب آثارا مماثلة لدى 17% من المرضى.  

وينتظر الآن إجراء المرحلة الأخيرة من التجارب على نطاق واسع.
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