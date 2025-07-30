تراكم الدهون في الكبد ينذر بأعراض صحية خطيرة.. ما هي؟

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1. الالتهاب الأيضي

يمكن أن يتطور الكبد الدهني إلى التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي MASH، عندما يؤدي تراكم الدهون البسيط إلى التهاب وتلف خلايا الكبد. يُسبب هذا الالتهاب في أغلب الحالات تندبًا (تليفًا)، والذي يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد أو حتى سرطان الكبد.



2. أمراض القلب والأوعية الدموية

على الرغم من تعريف الكبد الدهني بأنه حالة كبدية، فإن مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة للوفاة بسبب مشاكل القلب. يُسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD ومرض الكبد الدهني متعدد الأشكال MASH التهابًا جهازيًا وخللًا في بطانة الأوعية الدموية وارتفاع ضغط وترسبًا للدهون خارج الجسم في الأوعية والأعضاء، ما يُسرّع تصلب الشرايين. تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في هذه الفئة. يمكن أن يبدو تراكم الدهون في الكبد غير ضارٍّ في البداية. ولكنه يمكن أن يُؤدي تدريجيًا إلى سلسلة من المشاكل الصحية الخطيرة إذا لم يُعالج مبكرًا. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يُمكن أن يتفاقم الكبد الدهني إلى أمراض متعددة تتجاوز الكبد نفسه، وما الذي يجعل التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية.1. الالتهاب الأيضييمكن أن يتطور الكبد الدهني إلى التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي MASH، عندما يؤدي تراكم الدهون البسيط إلى التهاب وتلف خلايا الكبد. يُسبب هذا الالتهاب في أغلب الحالات تندبًا (تليفًا)، والذي يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد أو حتى سرطان الكبد.2. أمراض القلب والأوعية الدمويةعلى الرغم من تعريف الكبد الدهني بأنه حالة كبدية، فإن مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة للوفاة بسبب مشاكل القلب. يُسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD ومرض الكبد الدهني متعدد الأشكال MASH التهابًا جهازيًا وخللًا في بطانة الأوعية الدموية وارتفاع ضغط وترسبًا للدهون خارج الجسم في الأوعية والأعضاء، ما يُسرّع تصلب الشرايين. تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في هذه الفئة.

3. أمراض الكلى

يمكن أن يحدث ضرر لوظائف الكلى بسبب التغيرات الجهازية نفسها، التي تُغذي الكبد الدهني مثل الالتهاب المزمن وتلف بطانة الأوعية الدموية ومقاومة الأنسولين. تُظهر الدراسات أن الأشخاص المصابين بكل من الكبد الدهني غير الكحولي وداء والذين يُصابون بمرض الكلى المزمن يواجهون معدلات أعلى بكثير من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات. يرتبط تليف الكبد المتقدم بشكل مستقل بمخاطر اختلال وظائف الكلى أيضًا.



4. الاضطرابات الهرمونية

يصاحب الكبد الدهني – ويمكن أن يساهم في - حالات مثل متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية واختلالات الغدد الصماء الأيضية الأخرى. يظهر لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض غالبًا مقاومة الأنسولين وزيادة دهون الكبد. حتى الأشخاص ذوو الوزن الطبيعي يمكن أن يصابوا بمتلازمة الكبد الدهني المرتبط بالعمر MASLD إذا كان لديهم خلل في التمثيل الغذائي. يمكن أن تظهر أعراض مثل التعب غير المبرر أو ألم البطن الخفيف أو تغيرات الجلد قبل وقت طويل من اكتشاف فحص الكبد وجود مشكلة. (العربية)