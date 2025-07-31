31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تُحذّر من منتجات غذائية شائعة.. هذا ما تفعله بالأطفال
Lebanon 24
31-07-2025
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت دراسة بريطانية من مخاطر الأطعمة الفائقة المعالجة الموجهة للأطفال.
وأكدت أنها تمهد الطريق لتبني عادات غذائية غير صحية تؤدي إلى السمنة وتسوس الأسنان منذ سن مبكرة.
وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون من
جامعة ليدز
، أن نحو ثلث المنتجات الغذائية المخصّصة للرضّع والأطفال الصغار (31%) تُصنّف ضمن فئة "الأطعمة فائقة المعالجة" (UPFs)، وهي أطعمة تُنتج بكميات كبيرة وتحتوي على مكونات صناعية وإضافات متعددة، وقد ثبت ارتباطها بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة.
وفحص فريق البحث 632 منتجا من علامات تجارية رائدة مثل Ella's Kitchen وHeinz، شملت وجبات خفيفة وحبوب إفطار وأكياس هريس وبرطمانات طعام. وأظهرت النتائج أن بعض هذه المنتجات يستمد ما يصل إلى 89% من سعراته الحرارية من السكر.
ورغم أن بعض المنتجات لا تُصنّف ضمن فئة UPFs، مثل هريس الفاكهة، ولا تحتوي على سكر مضاف، إلا أنها تظل غنيّة بالسكريات "الحرة" الناتجة عن تكسير الفاكهة، ما يجعلها مصدرا كبيرا للسكر. بل وجد الباحثون أن ألواح الوجبات الخفيفة الخاصة بالأطفال تحتوي، في المتوسط، على ضعف كمية السكر الموجودة في بسكويت دايجستيف الموجّه للبالغين. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذّر: المحليات الصناعية قد تعجّل ببلوغ الأطفال وتُحدث خللاً هرمونيًا
Lebanon 24
دراسة تحذّر: المحليات الصناعية قد تعجّل ببلوغ الأطفال وتُحدث خللاً هرمونيًا
31/07/2025 14:39:30
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر : النوم أكثر من 9 ساعات يضر بالدماغ!
Lebanon 24
دراسة تحذر : النوم أكثر من 9 ساعات يضر بالدماغ!
31/07/2025 14:39:30
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض شائع عالميًا.. دراسة جديدة تكشف طريقة علاجه
Lebanon 24
مرض شائع عالميًا.. دراسة جديدة تكشف طريقة علاجه
31/07/2025 14:39:30
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: التعرض المبكر للبلاستيك يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأطفال
Lebanon 24
دراسة تكشف: التعرض المبكر للبلاستيك يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأطفال
31/07/2025 14:39:30
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط الضغوط الحياتية.. العلاج وحده لن يحل مشاكل الصحة العقلية للرجال
Lebanon 24
وسط الضغوط الحياتية.. العلاج وحده لن يحل مشاكل الصحة العقلية للرجال
07:05 | 2025-07-31
31/07/2025 07:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطفال المصابون بـ"كورونا" مُعرّضون لعوارضٍ خطيرة جدّاً.. هذا الدواء يشفيهم
Lebanon 24
الأطفال المصابون بـ"كورونا" مُعرّضون لعوارضٍ خطيرة جدّاً.. هذا الدواء يشفيهم
05:30 | 2025-07-31
31/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي
Lebanon 24
إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي
04:10 | 2025-07-31
31/07/2025 04:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
6 فوائد لتناول البطاطا الحلوة.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
6 فوائد لتناول البطاطا الحلوة.. تعرفوا إليها
00:34 | 2025-07-31
31/07/2025 12:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
التدخين والحمل لا يجتمعان!
Lebanon 24
التدخين والحمل لا يجتمعان!
23:00 | 2025-07-30
30/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
Lebanon 24
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
01:29 | 2025-07-31
31/07/2025 01:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
07:40 | 2025-07-30
30/07/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
11:23 | 2025-07-30
30/07/2025 11:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!
Lebanon 24
معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!
14:39 | 2025-07-30
30/07/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
15:54 | 2025-07-30
30/07/2025 03:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:05 | 2025-07-31
وسط الضغوط الحياتية.. العلاج وحده لن يحل مشاكل الصحة العقلية للرجال
05:30 | 2025-07-31
الأطفال المصابون بـ"كورونا" مُعرّضون لعوارضٍ خطيرة جدّاً.. هذا الدواء يشفيهم
04:10 | 2025-07-31
إليكم أفضل الأطعمة لمحاربة نوبات الصداع النصفي
00:34 | 2025-07-31
6 فوائد لتناول البطاطا الحلوة.. تعرفوا إليها
23:00 | 2025-07-30
التدخين والحمل لا يجتمعان!
15:00 | 2025-07-30
أثر التفكير السلبي على الصحة النفسية والجسدية
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
31/07/2025 14:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24