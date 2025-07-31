وسط الضغوط الحياتية.. العلاج وحده لن يحل مشاكل الصحة العقلية للرجال

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الرجال، بشكل خاص، يُمثّلون فئة أقل تمثيلًا في إحصاءات الصحة النفسية. ليس لأنهم لا يعانون، بل لأنهم غالبًا لا يطلبون المساعدة. وعندما يستجيبون للضغوط النفسية، فإن ذلك يظهر في سلوكيات متطرفة كتعاطي المخدرات، والعزلة، والانتحار.في كتابهما "المال والصحة النفسية والهيب هوب"، تُحلل الدكتورة إنكستر والدكتور أكيم سولي كيف تجسد موسيقى الهيب هوب، خصوصًا على ألسنة فنانين ذكور في الغرب، الأعباء النفسية للفقر والضغط الاقتصادي. تُشير السرديات في الأغاني إلى الاكتئاب، واليأس، والانتحار في حالات متطرفة – وهي تجارب يجدها كثيرون في جنوب مألوفة بشكل مقلق.رغم تركيز الدراسة على والمملكة المتحدة، فإن أوجه الشبه مع جنوب أفريقيا واضحة: رجال محاصرون بالفقر وقلة الفرص، يواجهون ضغوطًا وجودية تؤدي إلى تدهور نفسي شديد.تُعد أفريقيا القارة الأعلى في معدلات الانتحار، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ويبلغ المعدل في جنوب أفريقيا 11 لكل 100,000، لكن المعدل بين الرجال وحدهم يصل إلى 18، أي أعلى بكثير من المعدلات العالمية.في عام 2019، سُجّلت في البلاد 13,774 حالة انتحار، بينها أكثر من 10,800 حالة بين الرجال. وارتفع المعدل في 2021 بنسبة 18%، ما يعكس خطورة الوضع.عالمة النفس مانديسا ميريلداه ماشابا، من جامعة ستيلينبوش، وثقت في بحث أكاديمي أن كثيرًا من الرجال الذين قابلتهم ذكروا معاناتهم من الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل. لكنهم لم يطلبوا المساعدة إلا بعد الوصول إلى مرحلة الانهيار، أو محاولة الانتحار.في بلدٍ يعاني من فجوات عميقة في الرعاية الصحية، يصبح العلاج النفسي بعيد المنال:التكلفة: تتراوح تكلفة الجلسة بين 600 و1800 راند، وهو مبلغ لا يمكن تحمّله بالنسبة لمن يعجز عن تأمين احتياجات أسرته الأساسية.الندرة: لا يوجد سوى 2.6 أخصائي نفسي لكل 100,000 نسمة.التأخر: حتى في النظام العام، قد ينتظر المريض شهورًا للحصول على موعد.الوصمة: لا يزال كثير من الرجال يعتبرون العلاج النفسي أمرًا غريبًا وغير مألوف، ويفضّلون الصمت أو الهروب إلى والعمل المفرط.لا يمكن فصل الأزمة النفسية عن الواقع الاقتصادي في البلاد. فالعلاج، على أهميته، لا يستطيع بمفرده علاج اقتصاد منهك أو إنهاء البطالة. المطلوب تغييرات هيكلية: خلق فرص عمل، واستثمار اجتماعي، وإعادة بناء البنى التحتية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة.الرجال الذين يُتوقّع منهم إعالة أسرهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تلبية هذا الدور، فيفقدون هويتهم المجتمعية، ويقعون فريسة للقلق والاكتئاب. لا يمكن حل هذه المعادلة بالعلاج فقط.أزمة الصحة النفسية لدى الرجال في جنوب أفريقيا ليست مجرد قضية طبية، بل قضية اجتماعية واقتصادية في جوهرها. إن إعادة تشكيل الخطاب العام حول الصحة النفسية لتشمل العدالة الاقتصادية والفرص المتكافئة، هو خطوة ضرورية لتحقيق التغيير الحقيقي.فحتى ذلك الحين، سيبقى كثيرون يعانون في صمت، وسيظل النظام الصحي يعالج الأعراض... بينما يواصل المرض الحقيقي الانتشار بلا رادع.