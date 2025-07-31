طرق طبيعية لرفع طاقتك وتحسين أدائك قبل وبعد التمارين

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1- لا تتخطَّ وجبة الفطورتناول الفطور يوميًا يساعد على تقليل الشعور بالتعب خلال النهار، خصوصًا إذا تضمن أطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان، إذ توفر طاقة مستدامة وتُجنّبك الجوع الذي قد يؤدي إلى انخفاض النشاط.2- اليوغا بانتظامتشير دراسات إلى أن اليوغا، بما فيها من حركات جسدية وتمارين تنفس وتأمل، تُعد وسيلة فعالة لمحاربة التعب وتعزيز الاسترخاء والتركيز.3- حافظ على ترطيب جسمكالجفاف من أبرز أسباب الشعور بالإرهاق. ليس بالضرورة الالتزام بثمانية أكواب يوميًا، ولكن يكفي أن تتابع حاجتك للشرب بانتظام، خاصة عند بذل مجهود بدني.4- تناول حفنة من المكسراتاللوز والفول السوداني مصدران ممتازان للمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران مهمان لإنتاج الطاقة والخلايا، ونقصهما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول.5- تعرّض لأشعة الشمسقليل من ضوء الشمس الطبيعي يمكن أن يحسّن المزاج ويعزز القدرة على التركيز، إلى جانب دوره في تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين "د" الضروري للصحة العامة.اتباع هذه النصائح لا يحتاج إلى مجهود كبير، لكنها قد تساعدك نشاطك وتحقيق أداء أفضل على مدار اليوم، خاصة عند الالتزام بها كروتين يومي.