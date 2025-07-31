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صحة

طرق طبيعية لرفع طاقتك وتحسين أدائك قبل وبعد التمارين

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:45
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يسعى كثيرون لتحسين أدائهم الجسدي والذهني من خلال وسائل طبيعية وآمنة، خصوصًا في ظل الضغوط اليومية المتزايدة. وبحسب موقع "WebMD"، فإن بعض العادات البسيطة يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في مستويات الطاقة والتركيز، سواء قبل ممارسة التمارين الرياضية أو بعدها. وفي ما يلي أبرز هذه الطرق:
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1- لا تتخطَّ وجبة الفطور
تناول الفطور يوميًا يساعد على تقليل الشعور بالتعب خلال النهار، خصوصًا إذا تضمن أطعمة غنية بالألياف مثل الشوفان، إذ توفر طاقة مستدامة وتُجنّبك الجوع الذي قد يؤدي إلى انخفاض النشاط.

2- مارس اليوغا بانتظام
تشير دراسات إلى أن اليوغا، بما فيها من حركات جسدية وتمارين تنفس وتأمل، تُعد وسيلة فعالة لمحاربة التعب وتعزيز الاسترخاء والتركيز.

3- حافظ على ترطيب جسمك
الجفاف من أبرز أسباب الشعور بالإرهاق. ليس بالضرورة الالتزام بثمانية أكواب يوميًا، ولكن يكفي أن تتابع حاجتك للشرب بانتظام، خاصة عند بذل مجهود بدني.

4- تناول حفنة من المكسرات
اللوز والفول السوداني مصدران ممتازان للمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران مهمان لإنتاج الطاقة والخلايا، ونقصهما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول.

5- تعرّض لأشعة الشمس
قليل من ضوء الشمس الطبيعي يمكن أن يحسّن المزاج ويعزز القدرة على التركيز، إلى جانب دوره في تحفيز الجسم على إنتاج فيتامين "د" الضروري للصحة العامة.

اتباع هذه النصائح لا يحتاج إلى مجهود كبير، لكنها قد تساعدك على استعادة نشاطك وتحقيق أداء أفضل على مدار اليوم، خاصة عند الالتزام بها كروتين يومي.

 
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