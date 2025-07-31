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صحة

تحذير طبي.. فرقعة الأصابع عادة خطيرة قد تقود للجراحة

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:01
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أطلق طبيب يدعى يوري سيريبريانسكي، وهو أخصائي الروماتيزم، تحذيراً من عادة فرقعة المفاصل السيئة التي قد تنذر بعواقب وخيمة، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.
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وبحسب الطبيب، فإن طقطقة المفاصل قد تحدث لأسباب متعددة، مشدداً على أنها تسبب صدمات متكررة للغضروف المفصلي، وقد تؤدي إلى إصابة الجهاز الرباطي. وهي لا تعود بأي فائدة، مشيراً إلى أنها لا تحسن من حالة المفاصل كما يعتقد البعض.
 
 
وغالبا ما ترتبط القدرة على فرقعة الأصابع بفرط حركة المفصل وحالة الغضروف. ويحاول كثيرون ممن يمارسون هذه العادة "تطوير" مفاصلهم من خلالها، إلا أن ذلك، بحسب الطبيب، أمر غير مستحب، إذ غالبا ما يُصاب هؤلاء بأمراض مثل التهاب المفاصل، والنقرس، وغيرها من المشاكل المفصلية. وتشير صور الرنين المغناطيسي إلى وجود تغيرات وتلف في المفاصل لدى البعض، قد تستدعي في نهاية المطاف التدخل الجراحي.
 
 
بدورها، رأت الدكتورة ناتاليا ستيبانوفا، أخصائية أمراض الروماتيزم، أن الطقطقة ناتجة عن الغازات الموجودة في المفصل أو في السائل الزلالي، كما قد تحدث بسبب حركة الأربطة والأوتار وعودتها إلى مكانها أثناء الحركة. وتزداد الطقطقة مع التقدم في السن نتيجة تآكل الغضروف، ما يؤدي إلى هشاشة العظام وأمراض مفصلية أخرى. (روسيا اليوم)
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