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صحة
تطور طبي لافت.. اللقاح الروسي ضد سرطان المثانة بات قيد الاستخدام
Lebanon 24
01-08-2025
|
00:16
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سجلت
وزارة الصحة الروسية
لقاح "إيمورون-فاك" للعلاج المناعي لسرطان المثانة، الذي طوره علماء
المركز الوطني
لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة "غاماليا".
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وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح يُستخدم في العلاج ما بعد الجراحي للأورام السرطانية، وذكر ألكسندر غينتسبورغ،
مدير المركز
أن الدواء يحظى بطلب كبير في دول رابطة الدول المستقلة.
وردا على سؤال حول تسجيل اللقاح، صرح قائلا غينتسبورغ: "نعم، تم تسجيله. ويُستخدم بنجاح كبير في العلاج المناعي بعد جراحة سرطان المثانة".
وأشار غينتسبورغ إلى أن الدواء يتم توريده أيضا إلى دول رابطة الدول المستقلة ويحظى بإقبال كبير، مع وجود خطط لإرسال شحنة كبيرة إلى
أرمينيا
في القريب العاجل.
وأضاف أن الدراسات الخاصة بالدواء قد اكتملت بنجاح، وحصل العلماء على نتائج إضافية جيدة ستتيح للأطباء فهما أوضح لآلية عمل اللقاح.
ووفقا للتعليمات المرفقة بالدواء، فإن "إيمورون-فاك" يحفز الجهاز المناعي ويتمتع بنشاط مضاد للأورام، وهو مخصص للعلاج المناعي لسرطان المثانة السطحي أو للوقاية من تكراره بعد استئصال الأورام.
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