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صحة

تحذيرات صحية حول الإفراط في تناول البطيخ

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:12
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أوضحت أخصائية التغذية المعتمدة، لارا ويتسون، لعيادة كليفلاند: "يمكنك تناول حصتين من البطيخ يوميا بأمان، لكن الاعتماد على نوع واحد من الطعام فقط في نظامك الغذائي ليس فكرة جيدة أبدا".
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ورغم أن البطيخ غني بالماء ومرطب ومغذ، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على سكريات تعرف باسم "فودماب" قد تسبب إجهادا معويا. وتشير كلية جونز هوبكنز الطبية إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة "فودماب" تساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي على تجنب هذه السكريات صعبة الهضم.
 
وحذرت عيادة كليفلاند الأشخاص المعرضين للصداع النصفي من تناول البطيخ، بسبب احتوائه على نسبة عالية من "تيرامين"، وهو حمض أميني طبيعي قد يسبب الصداع.

وأشار مركز مايو كلينك إلى أن تناول أدوية الاكتئاب مع أطعمة غنية بـ"تيرامين" قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم.

وفي حالات نادرة، قد يُحدث البطيخ رد فعل تحسسيا شديدا عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأعشاب، بحسب موقع VeryWellHealth. هؤلاء الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه أطعمة مثل الخوخ والكرفس والطماطم والبطيخ (بما في ذلك الشمام والبطيخ الأحمر والعسلي) والبرتقال. 
 
 
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