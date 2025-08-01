تحذيرات صحية حول الإفراط في تناول البطيخ

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ورغم أن البطيخ غني بالماء ومرطب ومغذ، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على سكريات تعرف باسم "فودماب" قد تسبب إجهادا معويا. وتشير الطبية إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة "فودماب" تساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي على تجنب هذه السكريات صعبة الهضم. أوضحت أخصائية التغذية المعتمدة، لارا ويتسون، لعيادة : "يمكنك تناول حصتين من البطيخ يوميا بأمان، لكن الاعتماد على نوع واحد من الطعام فقط في نظامك الغذائي ليس فكرة جيدة أبدا".ورغم أن البطيخ غني بالماء ومرطب ومغذ، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على سكريات تعرف باسم "فودماب" قد تسبب إجهادا معويا. وتشير الطبية إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة "فودماب" تساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي على تجنب هذه السكريات صعبة الهضم.

وحذرت عيادة كليفلاند الأشخاص المعرضين للصداع النصفي من تناول البطيخ، بسبب احتوائه على نسبة عالية من "تيرامين"، وهو حمض أميني طبيعي قد يسبب الصداع.



وأشار مركز إلى أن تناول أدوية الاكتئاب مع أطعمة غنية بـ"تيرامين" قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في ضغط .



وفي حالات نادرة، قد يُحدث البطيخ رد فعل تحسسيا شديدا عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأعشاب، بحسب موقع VeryWellHealth. هؤلاء الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه أطعمة مثل والكرفس والطماطم والبطيخ (بما في ذلك الشمام والبطيخ الأحمر والعسلي) والبرتقال.