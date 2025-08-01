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صحة
مرض نفسي قاتل يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر
Lebanon 24
01-08-2025
|
09:28
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درس فريق من الباحثين من جامعة كوانتلين بوليتكنيك في
كندا
تأثير موسم الولادة على احتمال ظهور أعراض الاكتئاب والقلق في مرحلة البلوغ.
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وصُنّفت شهور الميلاد حسب الفصول: الربيع (آذار-أيار) والصيف (حزيران-آب) والخريف (أيلول-تشرين الثاني) والشتاء (كانون الأول-شباط).
وكشفت التحليلات غياب ارتباط موسمي واضح مع القلق، في حين أظهرت تأثيرا موسميا على احتمالية الإصابة بالاكتئاب، مع تسجيل أعلى معدلات الاكتئاب بين الذكور المولودين في الصيف (78 حالة) مقارنة بالشتاء (67) والربيع (58) والخريف (68).
وبذلك، تثبت الدراسة أن الرجال المولودين في أشهر فصل الصيف هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأقرانهم في فصول أخرى. (روسيا اليوم)
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