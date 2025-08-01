Advertisement

صحة

مرض نفسي قاتل يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1399480-638896626770297227.png
Doc-P-1399480-638896626770297227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
درس فريق من الباحثين من جامعة كوانتلين بوليتكنيك في كندا تأثير موسم الولادة على احتمال ظهور أعراض الاكتئاب والقلق في مرحلة البلوغ.
Advertisement
 
وصُنّفت شهور الميلاد حسب الفصول: الربيع (آذار-أيار) والصيف (حزيران-آب) والخريف (أيلول-تشرين الثاني) والشتاء (كانون الأول-شباط).
 
وكشفت التحليلات غياب ارتباط موسمي واضح مع القلق، في حين أظهرت تأثيرا موسميا على احتمالية الإصابة بالاكتئاب، مع تسجيل أعلى معدلات الاكتئاب بين الذكور المولودين في الصيف (78 حالة) مقارنة بالشتاء (67) والربيع (58) والخريف (68).

وبذلك، تثبت الدراسة أن الرجال المولودين في أشهر فصل الصيف هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأقرانهم في فصول أخرى. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
الراعي من إهدن: لبنان بحاجة إلى قادة يزهدون بأنفسهم لا رجال صفقات
lebanon 24
01/08/2025 23:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يُعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات وفاة برلماني سابق بظروف غامضة
lebanon 24
01/08/2025 23:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيتوقف واتساب عن العمل في هذه الدولة؟ تهديدات وقيود على التطبيق الأشهر
lebanon 24
01/08/2025 23:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مواليد هذه الابراج.. ستنقلب حياتكم العاطفية
lebanon 24
01/08/2025 23:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-01
16:00 | 2025-08-01
15:00 | 2025-08-01
14:00 | 2025-08-01
10:52 | 2025-08-01
07:12 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24