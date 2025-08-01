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صحة

حالات سرطان الكبد ستتضاعف بحلول 2050.. وهذه هي الأسباب!

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:00
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توقّع أكاديميون تضاعف عدد حالات سرطان الكبد حول العالم بحلول عام 2050، مرجحين أن يكون السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد هو تزايد معدلات السمنة واستهلاك الكحول.
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وأشارت لجنة لانسيت المعنية بسرطان الكبد، بقيادة باحثين من الصين، إلى أن 60% من حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان يمكن الوقاية منها، من خلال تقليل شرب الكحول، ومعالجة السمنة، والوقاية من التهاب الكبد الوبائي عبر اللقاحات.

وبحسب الورقة البحثية التي نُشرت في 28 تموز الجاري، فإن عدد الحالات الجديدة لسرطان الكبد سيرتفع من أقل من مليون حالة عام 2022 إلى 1.52 مليون حالة في عام 2050. كما يُتوقع أن تزداد الوفيات الناتجة عنه من 760 ألف إلى 1.37 مليون وفاة سنويًا في نفس الفترة.

الأسباب تتغيّر والخطر يتصاعد

رغم أن فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع "بي" لا يزال السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان الكبد، إلا أن الخبراء يتوقعون تراجعًا في عدد الحالات المرتبطة به خلال العقود المقبلة. في المقابل، يُتوقع أن ترتفع نسب الإصابات الناتجة عن السمنة وشرب الكحول بشكل كبير، إذ ستقف الكحول وراء نحو 21% من حالات سرطان الكبد بحلول 2050، فيما سيُعزى 11% من الحالات إلى مرض الكبد الدهني الناتج عن خلل في التمثيل الغذائي.

دعوة لتحرك عالمي

البروفيسور جيان تشو، رئيس اللجنة وأستاذ بجامعة فودان الصينية، حذّر من أن "سرطان الكبد يُعدّ من أصعب أنواع السرطان من حيث العلاج، ومعدلات النجاة منه خلال خمس سنوات تتراوح بين 5 و30% فقط"، مضيفًا أن "العالم مهدد بتضاعف حالات الإصابة والوفيات خلال الربع قرن المقبل ما لم تُتخذ إجراءات وقائية عاجلة".

من جهته، شدد البروفيسور ستيفن تشان من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، على أن "ثلاثة من كل خمسة حالات سرطان كبد يمكن الوقاية منها، مما يتيح فرصة حقيقية لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح سنويًا، إذا جرى استهداف عوامل الخطر المعروفة"
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