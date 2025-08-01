حالات سرطان الكبد ستتضاعف بحلول 2050.. وهذه هي الأسباب!

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توقّع أكاديميون تضاعف عدد حالات سرطان الكبد حول العالم بحلول عام 2050، مرجحين أن يكون السبب وراء هذا الارتفاع الحاد هو تزايد معدلات السمنة واستهلاك .وأشارت لجنة لانسيت المعنية بسرطان الكبد، بقيادة باحثين من ، إلى أن 60% من حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان يمكن الوقاية منها، من خلال تقليل شرب الكحول، ومعالجة السمنة، والوقاية من التهاب الكبد الوبائي عبر اللقاحات.وبحسب الورقة البحثية التي نُشرت في 28 الجاري، فإن عدد الحالات الجديدة لسرطان الكبد سيرتفع من أقل من مليون حالة عام 2022 إلى 1.52 مليون حالة في عام 2050. كما يُتوقع أن تزداد الوفيات الناتجة عنه من 760 ألف إلى 1.37 مليون وفاة سنويًا في نفس الفترة.رغم أن التهاب الكبد الوبائي من النوع "بي" لا يزال السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان الكبد، إلا أن الخبراء يتوقعون تراجعًا في عدد الحالات المرتبطة به خلال العقود المقبلة. في المقابل، يُتوقع أن ترتفع نسب الإصابات الناتجة عن السمنة وشرب الكحول بشكل كبير، إذ ستقف الكحول وراء نحو 21% من حالات سرطان الكبد بحلول 2050، فيما سيُعزى 11% من الحالات إلى مرض الكبد الدهني الناتج عن خلل في التمثيل الغذائي.جيان تشو، رئيس اللجنة وأستاذ بجامعة فودان ، حذّر من أن "سرطان الكبد يُعدّ من أصعب أنواع السرطان من حيث العلاج، ومعدلات النجاة منه خلال خمس سنوات تتراوح بين 5 و30% فقط"، مضيفًا أن "العالم مهدد بتضاعف حالات الإصابة والوفيات خلال الربع قرن المقبل ما لم تُتخذ إجراءات وقائية عاجلة".، شدد البروفيسور ستيفن من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، على أن "ثلاثة من كل خمسة حالات سرطان كبد يمكن الوقاية منها، مما يتيح فرصة حقيقية لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح سنويًا، إذا جرى استهداف عوامل الخطر المعروفة"