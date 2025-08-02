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صحة
البطاطس أصلها من الطماطم.. اليكم احدث ما توصلت اليه الدراسات
Lebanon 24
02-08-2025
|
04:28
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تعد البطاطس من الأغذية الأساسية في العالم، وزُرعت لأول مرة منذ آلاف السنين في منطقة الأنديز بأميركا الجنوبية قبل أن تنتشر في أنحاء العالم منذ القرن السادس عشر، لكن على الرغم من أهميتها للبشرية، ظلت أصول تطورها محيرة حتى الآن.
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وكشف تحليل جديد شمل 450 شريطاً وراثياً من البطاطس المزروعة و56 شريطاً وراثياً من أنواع البطاطس البرية أن سلالة البطاطس نشأت من خلال التهجين الطبيعي بين نبات الطماطم البري ونوع شبيه بالبطاطس بأميركا الجنوبية منذ حوالي 9 ملايين سنة.
كما يقول الباحثون إن هذا التهجين أدى إلى ظهور درنة نبات البطاطس
الوليد
، وحددوا أيضا عاملين وراثيين مهمين مشاركين في تكوين الدرنات. وفي حين أن الجزء الصالح للأكل في نبات الطماطم هو الثمرة، فإن الجزء الصالح للأكل في نبات البطاطس هو الدرنة.
والاسم العلمي لنبات البطاطس في العصر الحديث هو سولانوم تيوبروسوم.
والنوعان اللذان أنتجا هذا النوع والمذكوران في الدراسة هما سلفان لنوع شبيه بالبطاطس موجود حالياً في بيرو، ويُدعى «إتيوبروسوم». ويشبه هذا النوع نبات البطاطس إلى حد كبير لكنه يفتقر إلى الدرنة، كما يشبه نبات الطماطم.
كما يتقاسم هذان النباتان سلفا مشتركا عاش قبل حوالي 14 مليون سنة، وتمكنا من التزاوج بصورة طبيعية عندما وقع التهجين بالصدفة بعد خمسة ملايين سنة من تباعدهما عن بعضهما.
خلط للعوامل الوراثية
وقالت عالمة النبات ساندرا ناب من متحف التاريخ الطبيعي في
لندن
"أدى هذا الحدث إلى إعادة خلط العوامل الوراثية وأنتجت السلالة الجديدة درنات، مما سمح لهذه النباتات بالتوسع في البيئات الباردة والجافة التي نشأت حديثا في سلسلة جبال الأنديز".
فيما أوضح تشيانغ تشانغ، الباحث في الأكاديمية
الصينية
للعلوم الزراعية، إن الدراسة قد تفتح الباب أيضا أمام إنتاج أنواع جديدةمن المحاصيل التي يمكن أن تثمر الطماطم فوق الأرض ودرنات البطاطس تحت الأرض.
وذكر الباحثون أن نتائج الدراسة قد تساعد في توجيهات تحسين رعاية البطاطس المزروعة لمكافحة التحديات البيئية التي تواجهها المحاصيل حاليا بسبب عوامل منها تغير المناخ.
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