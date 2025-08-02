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صحة

إحذروا "ارتفاع الملوحات".. مخاطر عديدة وشديدة

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:00
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يعتبر ارتفاع نسبة الملوحات في الجسم وتحديداً الصوديوم من العوامل الخطيرة التي تؤثر على القلب والكلى والضغط.
 
 
ويحدث هذا الارتفاع نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة المالحة أو المصنعة أو نتيجة فقدان الجسم للسوائل بسبب الجفاف.
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مع هذا، فإن الاستهلاك اليومي الموصى به من الصوديوم لا يجب أن يتجاوز 2 غرام (ما يعادل 5 غرامات من الملح)، إلا أن غالبية الأشخاص حول العالم يتجاوزون هذه الكمية، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، السكتات الدماغية، وأمراض القلب.
 
كذلك، فإنّ ارتفاع الصوديوم في الدم قد يسبب أعراضاً مثل العطش الشديد، الصداع، التهيّج، والارتباك العقلي، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى تلف في الدماغ أو غيبوبة.
وينصح الخبراء بتقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالملح مثل المعلبات، اللحوم المصنعة، الوجبات السريعة، والمقرمشات، فيما يشددون على شرب كميات كافية من الماء ومراقبة مستويات الصوديوم في الدم لدى المرضى الأكثر عرضة، مثل كبار السن ومرضى الكلى.
 
 
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