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صحة

7 فوائد صحية مذهلة للتفاح

Lebanon 24
03-08-2025 | 01:00
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يُقال: "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا"، وهذه المقولة لم تأتِ من فراغ. فالتفاح ليس فقط فاكهة لذيذة وسهلة الحمل، بل هو أيضًا كنز صحي غني بالعناصر الغذائية التي تقي وتعزز صحة الإنسان من الرأس حتى أخمص القدمين.
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1. غني بالألياف
التفاح مصدر ممتاز للألياف الغذائية، خاصة في القشرة. وتساعد الألياف على:

تحسين عملية الهضم.

الوقاية من الإمساك.

خفض الكوليسترول الضار (LDL).
2. مفيد لصحة القلب
تناول التفاح بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل:

مضادات الأكسدة مثل الكاتيشين والكوبرسيتين.

الألياف القابلة للذوبان التي تقلل تراكم الكوليسترول في الشرايين.

3. يعزز وظائف الدماغ
تشير بعض الدراسات إلى أن مركبات مضادة للأكسدة في التفاح قد:

تحمي خلايا الدماغ من التلف.

تقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون.

4. مفيد للأسنان
رغم أن التفاح لا يغني عن تنظيف الأسنان، إلا أن مضغه يحفز إنتاج اللعاب ويقلل من نمو البكتيريا، مما يساعد في:

تقليل التسوس.

إنعاش النفس.

5. يدعم فقدان الوزن
التفاح منخفض السعرات وغني بالماء والألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

تناول تفاحة قبل الوجبة قد يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.

6. يقوي جهاز المناعة
بفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن التفاح:

يعزز دفاعات الجسم الطبيعية.

يساهم في الوقاية من نزلات البرد والعدوى.

7. قد يساهم في الوقاية من السرطان
تشير أبحاث أولية إلى أن المركبات النباتية في التفاح قد:

تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل القولون والثدي والرئة.
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