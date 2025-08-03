7 فوائد صحية مذهلة للتفاح

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يُقال: "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا"، وهذه المقولة لم تأتِ من فراغ. فالتفاح ليس فقط فاكهة لذيذة وسهلة الحمل، بل هو أيضًا كنز صحي غني بالعناصر الغذائية التي تقي وتعزز صحة الإنسان من الرأس حتى أخمص القدمين.1. غني بالأليافالتفاح مصدر ممتاز للألياف الغذائية، خاصة في القشرة. وتساعد الألياف على:تحسين عملية الهضم.الوقاية من الإمساك.خفض الضار (LDL).2. مفيد لصحة القلبتناول التفاح بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل:مضادات الأكسدة مثل الكاتيشين والكوبرسيتين.الألياف القابلة للذوبان التي تقلل تراكم الكوليسترول في الشرايين.3. يعزز وظائف الدماغتشير بعض الدراسات إلى أن مركبات مضادة للأكسدة في التفاح قد:تحمي خلايا الدماغ من التلف.تقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون.4. مفيد للأسنانرغم أن التفاح لا يغني عن تنظيف الأسنان، إلا أن مضغه يحفز إنتاج اللعاب ويقلل من نمو البكتيريا، مما يساعد في:تقليل التسوس.إنعاش النفس.5. يدعم فقدان الوزنالتفاح منخفض السعرات وغني بالماء والألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.تناول تفاحة قبل الوجبة قد يقلل من كمية الطعام التي تتناولها.6. يقوي جهاز المناعةبفضل احتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن التفاح:يعزز دفاعات الجسم الطبيعية.يساهم في الوقاية من نزلات البرد والعدوى.7. قد يساهم في الوقاية من السرطانتشير أبحاث أولية إلى أن المركبات النباتية في التفاح قد:تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل القولون والثدي والرئة.