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صحة
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
Lebanon 24
03-08-2025
|
08:08
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أشار
البروفيسور
رومان بوزونوف
أخصائي علم النوم إلى أن حرارة الصيف قد تفسد المزاج وتؤثر بشكل خطير على جودة النوم.
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ووفقا له، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في غرفة النوم إلى منع الجسم من الراحة والتعافي بشكل طبيعي. ويُعد الدماغ الأكثر تأثرا، لأنه يحتاج ليلا إلى "
إعادة تشغيل
"، لكن بدلا من ذلك يضطر إلى مقاومة ارتفاع الحرارة.
وقال: "إذا كانت درجة حرارة غرفة النوم مرتفعة جدا، تبدأ آليات تنظيم الحرارة في الجسم بالعمل، فيتعرق الشخص بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تبخر الرطوبة. وفي الوقت نفسه، يحشد الجسم موارد إضافية لعملية التبريد، مما يدفع الدماغ إلى تقليل تركيزه على العمليات الحيوية الأخرى".
وأشار إلى أن النتيجة تكون نوما مضطربا، واستيقاظا متكررا، وضعفا في استعادة النشاط، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق في الصباح. كما أن الحرارة قد تسبب إجهادا حراريا، يزيد من القلق ويعيق القدرة على النوم.
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