28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
حفنة صغيرة يوميًا.. تعرفوا على الفوائد الكبيرة للوز
Lebanon 24
03-08-2025
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤدي الاهتمام بتقليل الدهون الحشوية إلى حماية الصحة على المدى
الطويل
إلى جانب الحفاظ على مظهر رشيق. ترتبط الدهون الحشوية الزائدة، وهي النوع الذي يحيط بالأعضاء الداخلية، بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب وداء
السكري
من النوع الثاني وأمراض مزمنة أخرى. وبحسب ما نشره موقع Eating Well، فإن تناول حفنة بسيطة من أحد أنواع المكسرات يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا.
Advertisement
وتقول ستايسي لوفتون، أخصائية تغذية، إن "اللوز يُقدم مجموعةً متكاملةً من العناصر الغذائية تشمل دهوناً صحية للقلب وبروتينات نباتية وأليافا"، مضيفًة أنه "يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويؤثر على كيفية تخزين الجسم للدهون، خاصةً حول الخصر". يُمكن للوز أن يدعم تكوينا صحيا للجسم، علاوة أن هناك عناصر غذائية كامنة وراء فوائده التالية:
الشعور بالشبع
يُعزز اللوز الشعور بالشبع - وهو الشعور بالامتلاء الذي يُساعد على تنظيم الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام - مما يُساعد في تقليل الدهون الحشوية. ويعود ذلك بشكل كبير إلى محتواه من الألياف والبروتينات والدهون. تلعب كلٌّ من هذه العناصر الغذائية دورًا في إبطاء عملية الهضم، وإعلام الدماغ بأن الشخص تناول ما يكفي من الطعام. تقول لوفتون إنه "مع حوالي 6 غرامات من البروتين و3 غرامات من الألياف لكل حفنة، حوالي 28 غراماً، يُقدم اللوز حصتين قويتين من العناصر الغذائية، تُشعر بالشبع وتُحافظ على استقرار مستوى السكر في
الدم
".
استقرار مستوى السكر في الدم
تلعب مقاومة الأنسولين دورًا رئيسيًا في كيفية تراكم الدهون الحشوية حول أعضاء الجسم، ويحتوي اللوز على الدهون الأحادية غير المشبعة والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول، والتي تعمل جميعها معًا لدعم حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم. تُظهر الأبحاث أن تناول اللوز له تأثير مفيد على أيض الغلوكوز.
وتقول لوفتون: "يشارك المغنيسيوم في مئات العمليات الأيضية، بما يشمل كيفية تعامل الجسم مع الغلوكوز والأنسولين. يُعد اللوز مصدرًا جيدًا بشكل مدهش، حيث يوفر حوالي 20% من الاحتياجات اليومية في حفنة واحدة فقط".
أكدت أخصائية تغذية
إيرين
غويت، أن "ألياف ودهون اللوز الصحية تعمل على إبطاء عملية الهضم وتقليل ارتفاع مستويات الأنسولين، وهو أمر أساسي لصحة الأيض".
امتصاص منخفض للدهون
ويُعتبر اللوز غنيًا بالسعرات الحرارية نظريًا، ولكن ليست جميع هذه السعرات الحرارية متاحة للجسم. فتركيبه يجعل هضمه أصعب، وهو خبر سار إذا كان الشخص يحاول تقليل الدهون الحشوية مع الحفاظ على الشعور بالشبع والتغذية. كشفت مراجعة للأدبيات العلمية عام 2023 أن الطاقة الأيضية (عدد السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم ويستخدمها فعليًا) في اللوز الكامل أقل بنسبة 20-25٪ تقريبًا مما هو مذكور على ملصقات التغذية.
تقول لوفتون إن "تضمين اللوز في نظام غذائي متوازن يؤدي إلى دعم الصحة الأيضية ويحسن حساسية الأنسولين، ويمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية ناجحة لإدارة الوزن".
تقليل الإجهاد التأكسدي
يوفر اللوز أكثر من الألياف والبروتين والدهون الصحية - فهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات. توضح غويت أن "فيتامين E والبوليفينول الموجودان في اللوز يساعدان على مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي". وتساعد هذه المركبات على تحييد الجذور الحرة، التي يمكن أن تتلف الخلايا وتعزز الالتهاب المزمن - وهو عامل رئيسي لتراكم الدهون الحشوية وضعف الصحة الأيضية.
مواضيع ذات صلة
فوائد عديدة للوز المنقوع.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد عديدة للوز المنقوع.. تعرفوا إليها
04/08/2025 02:18:33
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوز يومياً
Lebanon 24
تعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوز يومياً
04/08/2025 02:18:33
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البقدونس… نبتة صغيرة بفوائد كبيرة
Lebanon 24
البقدونس… نبتة صغيرة بفوائد كبيرة
04/08/2025 02:18:33
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
Lebanon 24
التفاح.. ثمرة صغيرة بفوائد صحية كبيرة
04/08/2025 02:18:33
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
متى يظهر سكري الحمل لدى المرأة؟
Lebanon 24
متى يظهر سكري الحمل لدى المرأة؟
16:00 | 2025-08-03
03/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وعي جديد بأثره السلبي.. هل تتخلى عن هاتفك الذكي؟
Lebanon 24
وعي جديد بأثره السلبي.. هل تتخلى عن هاتفك الذكي؟
10:00 | 2025-08-03
03/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي عينيك من إجهاد الصيف؟
Lebanon 24
كيف تحمي عينيك من إجهاد الصيف؟
09:43 | 2025-08-03
03/08/2025 09:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
08:08 | 2025-08-03
03/08/2025 08:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فاكهة الخرما.. كنز طبيعي غني بالألياف والفيتامينات
Lebanon 24
فاكهة الخرما.. كنز طبيعي غني بالألياف والفيتامينات
03:00 | 2025-08-03
03/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
00:50 | 2025-08-03
03/08/2025 12:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
09:40 | 2025-08-03
03/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
11:00 | 2025-08-03
03/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-08-03
متى يظهر سكري الحمل لدى المرأة؟
10:00 | 2025-08-03
وعي جديد بأثره السلبي.. هل تتخلى عن هاتفك الذكي؟
09:43 | 2025-08-03
كيف تحمي عينيك من إجهاد الصيف؟
08:08 | 2025-08-03
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
03:00 | 2025-08-03
فاكهة الخرما.. كنز طبيعي غني بالألياف والفيتامينات
01:00 | 2025-08-03
7 فوائد صحية مذهلة للتفاح
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24