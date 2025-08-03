ظاهرة غريبة تجتاح الصين.. والأطباء يدقون ناقوس الخطر

في ظاهرة غريبة مُثيرة للجدل، اجتاحت "لهايات البالغين" الأسواق الإلكترونية في ، حيث تُقدَّم كعلاج سحري للقلق وتحسين النوم، لتتحول إلى منتج رائج يثير قلق الأطباء ويسخر منه مستخدمو الإنترنت على حد سواء.في هذا السياق، كشفت المتاجر ، عن بيع آلاف اللهايات شهرياً، والتي تأتي بأحجام أكبر من تلك المخصصة للرضع وبأسعار تتراوح بين 1.4 و70 دولاراً أمريكياً.وبحسب ما نشرته صحيفة "ساوث تشاينا"، فإن هذه المُنتجات تُسوّق على أنها وسيلة فعالة لتخفيف التوتر، والمساعدة على النوم، وحتى الإقلاع عن التدخين من خلال توفير متنفس للمستخدمين.

وتعكس شهادات المشترين هذا الإقبال، حيث يقول أحدهم على منصة تسوق رائدة: "عندما أكون تحت ضغط العمل، أمتصّ اللهاية، وأشعر وكأنني أستعيد شعور الأمان الذي كان يلازمني في طفولتي".ويضيف آخر: "إنها رائعة في مساعدتي على الإقلاع عن التدخين، تمنحني راحة نفسية وتخفف عني التوتر".في المقابل، دق أطباء وخبراء نفسيون ناقوس الخطر، محذرين من عواقب صحية ونفسية وخيمة.كاومين، طبيب أسنان في مدينة تشنغدو، إن "البائعين يقللون عمداً من الضرر المحتمل الذي قد يلحق بأفواه العملاء".كما حذر من أن الاستخدام المطول لهذه اللهايات قد يؤدي إلى أضرار في الفك، والحد من قدرة الشخص على فتح فمه بالكامل، وكذلك الشعور بألم عند المضغ.وبمص اللهاية لأكثر من ثلاث ساعات يومياً، قد يتغير وضع أسنانك بعد عام واحد فقط، بحسب تانغ.من الناحية النفسية، ترى الطبيبة النفسية مو أن هذه اللهايات ليست سوى حل مؤقت لا يعالج جذور المشكلة. وقالت في تصريحات إعلامية: "إنها تلبي احتياجات سطحية. الحل الحقيقي لا يكمن في معاملة أنفسهم كأطفال، بل في مواجهة التحديات بشكل مباشر وحلها".وأشعل هذا المنتج الغريب عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث حصدت مقاطع الفيديو المتعلقة به أكثر من 60 مليون مشاهدة على منصة واحدة.وعلق أحد المتابعين بتهكم: "لقد أصبح هذا العالم مجنونًا لدرجة أن البالغين يستخدمون اللهايات"، بينما تساءل آخر مازحاً: "أليس هذا نوعاً من ضريبة الغباء؟".