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صحة

لتحسين صحة العين.. اليكم هذا العصير

Lebanon 24
04-08-2025 | 01:29
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ترجع المعاناة من مشاكل بصرية مُستمرة إلى الوراثة أو الحالات الصحية أو التعرض للشاشات. يُؤدي ضعف البصر إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل. لكن وكما هو الحال مع العادات اليومية، فإن ما يتناوله الشخص يُؤثر أيضًا على رؤيته، ولذلك من الضروري تناول أطعمة تُحسّن الرؤية بشكل طبيعي، مثل الجزر والشمندر.
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يوضح تقرير، نشرته صحيفة "Times of India'، ما يحدث عند شرب عصير الشمندر والجزر يوميًا، كما يلي:

عناصر غذائية
يُعد عصير الشمندر والجزر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تُعزز صحة العين بشكل كبير، فهو غني بالفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة والمعادن. استُخدم عصير الشمندر والجزر تقليديًا للحفاظ على الرؤية وتحسين الدورة الدموية وتقليل الإجهاد التأكسدي.

بيتا كاروتين لوضوح الرؤية
يشتهر الجزر بغناه بالبيتا كاروتين، وهو أحد مكونات فيتامين A، والذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة شبكية العين والوقاية من العمى الليلي. يساعد عصير الشمندر على تحسين تدفق الدم إلى العصب البصري، مما يضمن وصول الأكسجين بشكل أفضل إلى العينين. ويحميان معًا وضوح الرؤية ويقللان من خطر تنكسها المرتبط بالعمر. يُعرف عصير الشمندر بقدرته على تحسين القدرة على التحمل والأداء أثناء ممارسة الرياضة.
حماية أنسجة العين
يُعد كل من الشمندر والجزر غنيين بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين والبيتالين وفيتامين C. تحمي هذه المركبات العينين من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة والتعرض الضار للضوء الأزرق. يُعرف اللوتين والزياكسانثين، على وجه الخصوص، بقدرتهما على تصفية الأطوال الموجية عالية الطاقة من الضوء، مما يساعد على الوقاية من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين مع مرور الوقت.

تحسين الدورة الدموية
يُعد الشمندر مصدرًا طبيعيًا للنترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، وهو مركب يُحسّن الدورة الدموية ويُخفض ضغط الدم. يضمن تحسين الدورة الدموية وصول العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى الأنسجة الحساسة للعينين، مما يُعزز الأداء البصري ويُقلل من إجهاد العين، خاصةً لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات.

طريقة التحضير
يتم غسل حبة شمندر متوسطة الحجم وجزرتين قبل تقشيرهما وتقطّيعهما.
ثم يتم الخلط مع القليل من الماء حتى يصبح المزيج ناعمًا، ويمكن تصفيته حسب الرغبة.
ويمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون وقطعة صغيرة من الزنجبيل لنكهة إضافية وتعزيز خفيف لطرد السموم.

أفضل وقت لتناول المشروب
يمكن تناوله في الصباح على معدة فارغة أو قبل الإفطار بـ 30-45 دقيقة، بما يُساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وإزالة السموم. وينبغي تجنب تناوله ليلًا لأن سكرياته الطبيعية وتأثيره المُعزز للطاقة ربما يُسببان اضطرابًا في النوم لدى البعض.
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