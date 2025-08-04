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صحة

سرّ الدكتور رايموند فرانسيس: لماذا لم يمرض منذ 15 عامًا؟

Lebanon 24
04-08-2025 | 16:00
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في عمر الـ75، يتمتع الدكتور رايموند فرانسيس بصحة لافتة، ويقول إنه لم يمرض على الإطلاق منذ أكثر من 15 عامًا. هذا الإنجاز الصحي لم يأتِ بالصدفة، بل بعد رحلة طويلة مع المرض، بدأت عندما كان في سن الخامسة والأربعين، حين تعرض لأزمة صحية خطيرة، وصلت إلى حدّ فقدان الأمل من الأطباء في شفائه.
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لكن الدكتور رايموند لم يستسلم. بل جعل من هذه التجربة نقطة تحوّل، دفعت به إلى البحث والتعمق في جذور المرض، وكيفية تجنّبه، بدلًا من ملاحقة أعراضه فقط. ونتيجة لتجربته، ألّف ثلاثة كتب لاقت رواجًا كبيرًا حول العالم:
• لا تمرض أبدًا
• لا تخشَ السرطان
• لا تكن سمينًا مرة أخرى

الرسالة التي ينقلها في كتبه الثلاثة واحدة وواضحة: السكر هو العدو الأول للصحة.

يرى الدكتور رايموند أن السكر لا يسبب فقط السمنة وتسوس الأسنان، بل إنه متورط بشكل مباشر في كل مرض مزمن تقريبا. من وجهة نظره، السكر:
• يُضعف المناعة إلى النصف بعد تناول كمية صغيرة منه.
• يُغذي الخلايا السرطانية ويُسرّع من نموها.
• يساهم في الإصابة بالزهايمر، وأمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة.
• يعطل آليات التمثيل الغذائي في الجسم ويؤدي إلى تخزين الدهون.

ويرى أن كثيرًا من الناس يقلقون من تدخين أبنائهم أو شربهم للكحول، لكنهم لا ينتبهون إلى أنهم يقدمون لهم الحلويات والمشروبات الغازية، والتي يعتبرها رايموند أكثر ضررًا على المدى الطويل من الكحول والسجائر.

ولتحقيق صحة مثالية، يوصي الدكتور بثلاثة مبادئ أساسية:
1. الامتناع التام عن السكر المضاف
2. اتباع نظام غذائي طبيعي ومتكامل يُغذّي الجسم بما يحتاجه فقط
3. الاستمرار في الحركة والرياضة المنتظمة

من خلال هذه القواعد البسيطة، يرى رايموند أن الجسم قادر على الشفاء الذاتي، وأن معظم الأمراض المنتشرة اليوم، من السرطان إلى الاكتئاب، يمكن الوقاية منها أو حتى عكسها، إذا توقفنا عن تغذية أجسامنا بالسموم وعلى رأسها السكر.
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