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صحة

أضرار النسكافيه على الصحة.. ما الذي يجب أن تعرفه؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 00:09
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النسكافيه من أكثر المشروبات انتشارًا في العالم، خصوصًا بين فئة الشباب وطلبة الجامعات، نظرًا لمذاقه وسهولة تحضيره. وعلى الرغم من أنه يُعتبر مصدرًا سريعًا للكافيين والنشاط، إلا أن استهلاكه المفرط قد يؤدي إلى عدة أضرار صحية لا يجب تجاهلها.
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أضرار النسكافيه على الصحة:
زيادة القلق والتوتر
يحتوي النسكافيه على نسبة عالية من الكافيين، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي بشكل مفرط، مما يسبب الأرق، التوتر، والعصبية، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

اضطرابات في النوم
شرب النسكافيه في ساعات المساء أو قبل النوم قد يؤثر سلبًا على جودة النوم ويسبب الأرق، ما يؤدي إلى الإرهاق وصعوبة التركيز في اليوم التالي.

مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي
الإفراط في شرب النسكافيه يمكن أن يُهيّج بطانة المعدة، ويسبب الحموضة، حرقة المعدة، أو حتى التهابات معوية في بعض الحالات.

نقص امتصاص بعض العناصر الغذائية
النسكافيه قد يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم من الطعام، خصوصًا إذا تم تناوله بعد الوجبات مباشرة، مما قد يؤدي على المدى البعيد إلى فقر الدم أو ضعف العظام.

الإدمان والاعتماد النفسي
الاعتياد على شرب النسكافيه بانتظام وبكميات كبيرة يمكن أن يسبب إدمانًا نفسيًا، بحيث يشعر الشخص بالتعب أو الصداع عند عدم تناوله.

زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم
الكافيين يحفز القلب، مما قد يسبب خفقانًا غير منتظم لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند استهلاكه بشكل مفرط.
 
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