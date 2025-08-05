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صحة
فرنسا تنتقد تريند "حروق الشمس" على تيك توك
Lebanon 24
05-08-2025
|
03:09
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لا تتوقف التصرفات الغريبة عن الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات من مخاطر بعضها.
فقد اجتاح
تريند
جديد موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يروج للتعرض المفرط والخطير لأشعة الشمس.
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وما إن انتشر هذا التصرّف حتى أعربت
الحكومة الفرنسية
عن قلقها الشديد، إذ تقدم
وزير الصحة
يانيك نودر، ووزيرة التحول الرقمي كلارا شاباز، بشكوى رسمية إلى الهيئة
الوطنية للإعلام
.
وشددوا على أن المحتوى المنتشر، الذي يركز على الحصول على خطوط تسمير على شكل حمالة عنق أو ما يسمى "خطوط الحروق"، يشجع سلوكيات قد تؤدي إلى خطر بالغ.
كما دعا الوزيران الهيئة إلى التنسيق مع
المفوضية الأوروبية
لضمان امتثال "تيك توك" والمنصات الرقمية الأخرى لقواعد "قانون
الخدمات الرقمية
" (DSA). (العربية)
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