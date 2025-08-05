فرنسا تنتقد تريند "حروق الشمس" على تيك توك

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لا تتوقف التصرفات الغريبة عن الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات من مخاطر بعضها.فقد اجتاح جديد موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يروج للتعرض المفرط والخطير لأشعة الشمس.وما إن انتشر هذا التصرّف حتى أعربت عن قلقها الشديد، إذ تقدم يانيك نودر، ووزيرة التحول الرقمي كلارا شاباز، بشكوى رسمية إلى الهيئة .وشددوا على أن المحتوى المنتشر، الذي يركز على الحصول على خطوط تسمير على شكل حمالة عنق أو ما يسمى "خطوط الحروق"، يشجع سلوكيات قد تؤدي إلى خطر بالغ.كما دعا الوزيران الهيئة إلى التنسيق مع لضمان امتثال "تيك توك" والمنصات الرقمية الأخرى لقواعد "قانون " (DSA). (العربية)