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صحة

متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:15
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يُعتبر المشي من أبسط وأفضل التمارين الرياضية التي تساعد على تحسين الصحة وحرق السعرات الحرارية. لكن السؤال الشائع: هل يُفضل المشي قبل الأكل أم بعده لحرق الدهون بشكل أفضل؟

المشي قبل الأكل
عندما تمشي قبل تناول الطعام، يكون مستوى الجلوكوز في الدم منخفضًا نسبيًا، مما يدفع الجسم إلى استخدام مخزون الدهون كمصدر للطاقة. هذه الحالة تعرف بالصيام الخفيف أو الصيام المتقطع، وقد تساعد على زيادة حرق الدهون.
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المشي بعد الأكل
المشي بعد تناول الطعام، خصوصًا بعد وجبة خفيفة، يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالثقل. كما أنه يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ويحفز عمليات الأيض. المشي الخفيف بعد الأكل يمكن أن يدعم حرق السعرات لكنه قد يكون أقل تأثيرًا على حرق الدهون مقارنة بالمشي قبل الأكل.

أيهما أفضل؟
إذا كان هدفك الرئيسي هو زيادة حرق الدهون، المشي قبل الأكل قد يكون أكثر فاعلية.

إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية أو تفضل تحسين الهضم، المشي بعد الأكل خيار جيد.

الأهم هو الاستمرارية، فأيًا كان الوقت الذي تختاره للمشي، المواظبة على النشاط البدني هي مفتاح النجاح.
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