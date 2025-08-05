متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟

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يُعتبر المشي من أبسط وأفضل التمارين الرياضية التي تساعد على تحسين الصحة وحرق السعرات الحرارية. لكن السؤال الشائع: هل يُفضل المشي قبل الأكل أم بعده لحرق الدهون بشكل أفضل؟المشي قبل الأكلعندما تمشي قبل تناول الطعام، يكون مستوى الجلوكوز في منخفضًا نسبيًا، مما يدفع الجسم إلى استخدام مخزون الدهون كمصدر للطاقة. هذه الحالة تعرف بالصيام الخفيف أو الصيام المتقطع، وقد تساعد على زيادة حرق الدهون.المشي بعد الأكلالمشي بعد تناول الطعام، خصوصًا بعد وجبة خفيفة، يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالثقل. كما أنه يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ويحفز عمليات الأيض. المشي الخفيف بعد الأكل يمكن أن يدعم حرق السعرات لكنه قد يكون أقل تأثيرًا على حرق الدهون مقارنة بالمشي قبل الأكل.أيهما أفضل؟إذا كان هدفك هو زيادة حرق الدهون، المشي قبل الأكل قد يكون أكثر فاعلية.تعاني من مشاكل هضمية أو تفضل تحسين الهضم، المشي بعد الأكل خيار جيد.الأهم هو الاستمرارية، فأيًا كان الوقت الذي تختاره للمشي، المواظبة على النشاط البدني هي مفتاح النجاح.