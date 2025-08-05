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صحة
لماذا يجب الاستمرار في تناول فيتامين د حتى في فصل الصيف؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
14:30
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رغم وفرة أشعة الشمس في الصيف، يوصي الأطباء بعدم التوقف عن تناول مكملات فيتامين د، نظراً لأهميته الكبيرة لصحة العظام، والمناعة، والمزاج.
ووفق تقرير لموقع "
فيري ويل هيلث
"، فإن عوامل مثل لون البشرة، الوزن، العمر، والموقع الجغرافي قد تحدّ من قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من هذا الفيتامين رغم التعرض للشمس.
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ويخزن الجسم فيتامين د في الكبد والأنسجة الدهنية، ما يجعل من الصيف فرصة لبناء مخزون يمكن الاستفادة منه خلال الشتاء حين يقل الضوء الطبيعي.
يحتاج معظم البالغين إلى 600–800 وحدة دولية يوميًا، لكن بعض الفئات، مثل كبار السن ومن لا يتعرضون كثيرًا للشمس، قد يحتاجون جرعات أعلى. والطريقة الدقيقة لقياس مستوياته تبقى عبر إجراء فحص دم.
الاستمرار في تناول مكملات فيتامين د يضمن استقرار مستوياته ويدعم الصحة على المدى
الطويل
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