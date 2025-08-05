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صحة
هذا ما تفعله موزة خضراء يوميًا بجسدك!
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:00
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أكد علماء بريطانيون من جامعتي
نيوكاسل
وليدز أن تناول أطعمة بسيطة غنية بالنشا المقاوم يمكن أن يحد من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي بنسبة تصل إلى 60%.
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وفي دراسة دولية نُشرت في مجلة Cancer Prevention Research، أوضح الباحثون أن النشا المقاوم هو نوع من الكربوهيدرات لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة، بل ينتقل إلى الأمعاء الغليظة حيث يغذي البكتيريا المفيدة، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من تكوّن مركبات ضارة قد تُلحق تلفًا بالحمض
النووي
.
وشملت الدراسة نحو 1000 شخص مصاب بمتلازمة لينش، وهي حالة وراثية تزيد خطر الإصابة بالسرطان، وتم إعطاء مجموعة منهم 30 غراماً من النشا المقاوم يومياً (ما يعادل تقريباً موزة خضراء واحدة) بين عامي 1999 و2005، بينما حصلت مجموعة أخرى على دواء وهمي.
وبعد متابعة دامت لعشرين عاماً، أظهرت النتائج أن النشا المقاوم لم يؤثر على سرطان القولون، لكنه قلّل بشكل لافت من معدلات الإصابة بسرطانات المريء والمعدة والبنكرياس والقنوات الصفراوية والاثني عشر.
واللافت أن التأثير الوقائي استمر لعشر سنوات بعد توقف تناول النشا المقاوم، مما يشير إلى أثر طويل الأمد محتمل، وفق الباحثين الذين دعوا إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.
تشمل أبرز مصادر النشا المقاوم: الموز غير الناضج، الشوفان، البطاطس المسلوقة الباردة، المعكرونة،
الأرز
، خبز القمح الكامل، الفاصوليا، العدس، والبازلاء الخضراء.
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