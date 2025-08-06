علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

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عضو مذهل ومعقد لا يقتصر دوره على الرؤية فقط، بل يعتبر مؤشرا على للصحة أيضا، وفق الدكتور أنطون كازانتسيف أخصائي طب وجراحة العيون.ويوضح أن طبيب العيون يستطيع من خلال ملاحظة أدق التغيرات في قاع العين، أو الصلبة، أو الجفون، أن يكشف عن مؤشرات لمشكلات صحية قد تبدو في غير مرتبطة بالجهاز البصري.ويقول: "على سبيل المثال، غالبا ما يُنسب احمرار العين إلى التعب أو الحساسية، لكنه قد يكون دلالة على حالات أكثر خطورة. فالاحمرار المتكرر غير المبرر، خاصة إذا ترافق مع صداع أو دوخة أو رؤية "ذبابات" أمام العين، قد يشير إلى ارتفاع مزمن في ضغط ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية الصغيرة في العين، مسببا احمرارا واضحا. كما أن داء يُعد من الأسباب المحتملة، إذ يمكن أن يؤدي إلى تلف في أوعية الشبكية يُعرف باعتلال الشبكية السكري، ويظهر أحيانا على شكل احمرار في العين".أما إذا كان الاحمرار مفاجئا وشديدا، ومصحوبا بألم وفقدان في الرؤية، فقد يكون مؤشرا على الإصابة بالزرق (الغلوكوما)، وهي حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا.جفاف العين، ، أصبح شائعا بين الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات، لكنه قد يكون أيضا علامة على أمراض مناعية ذاتية، مثل متلازمة شوغرن أو التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث تُصاب الغدد الدمعية واللعابية. كما يمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية، سواء فرط النشاط أو القصور، على وظيفة وبنية الغدد الدمعية.ويضيف: "اصفرار بياض العين (الصلبة) علامة معروفة على وجود مشكلات في الكبد مثل التهاب الكبد أو التليف الكبدي، نتيجة تراكم البيليروبين في الدم. وغالبا ما يصاحب ذلك تغيّر في لون الجلد أيضا".كذلك قد يحمل تغيّر موضع مقلة العين دلالات خطيرة، فبروز العين بشكل مفاجئ قد يشير إلى مرض "غريفز"، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. ومن أعراضه الأخرى: زيادة ضربات القلب، التعرق، والقلق.أما ازدواج الرؤية، فقد يتراوح سببه من إجهاد مؤقت إلى حالات عصبية أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية أو التصلب اللويحي. وقد يعود أيضا إلى خلل في عضلات العين أو الأعصاب التي تتحكم بها.ويختم قائلا: "فقدان البصر المفاجئ، حتى لو كان مؤقتا، لا يجب تجاهله إطلاقا، لأنه قد يكون علامة على انسداد الشريان الشبكي، أو انفصال الشبكية، أو حتى بداية سكتة دماغية. وهذه حالات تستوجب تدخلاً عاجلاً للحفاظ على البصر".