صحة

أهمية الثوم في الوقاية والعلاج

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:00
يُعد الثوم من أقدم النباتات التي استُخدمت في الطب والغذاء، ويُعرف بخصائصه العلاجية والغذائية القوية. فهو لا يُستخدم فقط لإضفاء نكهة مميزة على الطعام، بل يُعدّ كنزًا طبيعيًا للصحة.

أولاً: القيمة الغذائية للثوم
الثوم غني بعدة مركبات مفيدة، من أبرزها:

الأليسين: مركب كبريتي نشط له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

الفيتامينات: مثل فيتامين C، وفيتامين B6.

المعادن: كالكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

مضادات الأكسدة: تحارب الجذور الحرة وتدعم المناعة.

ثانياً: أهم فوائد الثوم الصحية
1. تعزيز جهاز المناعة
يساعد الثوم على تقوية جهاز المناعة، ويُقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والأمراض الموسمية.

2. خفض ضغط الدم
تناول الثوم بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. تقليل مستويات الكولسترول
الثوم يساعد في خفض الكولسترول الضار (LDL) وزيادة الكولسترول الجيد (HDL)، مما يدعم صحة الشرايين.

4. مضاد طبيعي للميكروبات
الثوم يحتوي على مركبات تقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويُستخدم منذ القدم كمضاد حيوي طبيعي.

5. الوقاية من السرطان
تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الكبريتية في الثوم قد تُساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة والقولون.

6. تحسين الهضم
الثوم يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي وتطهير الأمعاء من السموم والجراثيم.

7. تنقية الجسم من السموم
يساعد الثوم على إزالة المعادن الثقيلة من الجسم مثل الرصاص والزئبق عند تناوله بانتظام.
