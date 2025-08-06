Advertisement

صحة

الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل

Lebanon 24
06-08-2025
تُعد فترة الحمل من أهم مراحل حياة المرأة، حيث تتطلب عناية خاصة بالصحة والغذاء، لأن الغذاء الصحي لا يؤثر فقط على صحة الأم، بل يُساهم بشكل مباشر في نمو الجنين وتطوره بطريقة سليمة.
أولاً: ما هو الأكل الصحي للحامل؟
الأكل الصحي للحامل هو تناول وجبات متوازنة تحتوي على:

البروتينات (كاللحوم، البيض، البقوليات)

الكربوهيدرات المعقدة (كالخبز الأسمر، الأرز الكامل)

الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات)

الفواكه والخضار الطازجة

شرب كميات كافية من الماء

مع التقليل من:

السكريات الزائدة

الأطعمة المصنعة والمقلية

المشروبات الغازية والمنبهة

ثانياً: فوائد الأكل الصحي للحامل
1. نمو سليم للجنين
التغذية الجيدة توفّر الفيتامينات والمعادن الأساسية لنمو الدماغ، والأعضاء، والعظام لدى الجنين، مثل حمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم.

2. تقليل خطر التشوهات الخلقية
حمض الفوليك الموجود في الخضار الورقية والفواكه يقلل من خطر إصابة الجنين بتشوهات في الدماغ أو العمود الفقري.

3. تقوية مناعة الأم والجنين
الأطعمة الغنية بفيتامين C وE والزنك تساعد في تعزيز المناعة، ما يقلل من خطر العدوى.

4. توازن الوزن أثناء الحمل
يساعد الأكل الصحي في السيطرة على زيادة الوزن بطريقة صحية وآمنة، مما يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل أو ارتفاع الضغط.

5. الوقاية من فقر الدم
الحديد الموجود في اللحوم والخضار الورقية يمنع فقر الدم، وهو أمر شائع بين النساء الحوامل.

6. تحسين الحالة النفسية والمزاج
الغذاء الجيد ينعكس إيجابيًا على نفسية الحامل ويقلل من التوتر والاكتئاب.

7. تسهيل الولادة والتعافي
جسم الأم الذي حصل على تغذية سليمة يكون أقوى وأقدر على تحمل الولادة والتعافي بعدها بشكل أسرع.


 
صحة

المرأة

