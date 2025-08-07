Advertisement

صحة

كيف تختار المشروب في الحر؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 00:41
أشارت الدكتورة آلينا كيريشتينكو إلى أن القهوة ومشروبات الطاقة قد لا تكون الخيار الأمثل لإرواء العطش في الطقس الحار، لأنها غنية بالكافيين، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.
 
ووفقا لها، أظهرت الدراسات أن الكافيين في الطقس الحار يقلل من قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته بنسبة تتراوح بين 20 و25%. لذلك، توصي بالتوقف التام عن تناول مشروبات الطاقة عندما تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، واستبدالها بالماء مع الليمون أو شاي الأعشاب.
وأوضحت: "قد يكون لتناول كوب من الكولا أو فنجان من القهوة في الأجواء الحارة تأثير واضح على جفاف الجسم، لأن الكافيين له تأثير مدر للبول، ما يزيد من إدرار البول وفقدان السوائل. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، يزداد فقدان الماء أيضا عبر التعرق. هذا التراكم في فقدان السوائل يضعف قدرة الجسم على التوازن الحراري. بالإضافة إلى ذلك، يسبب الكافيين تضيق الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم، مما يزيد من صعوبة تنظيم درجة حرارة الجسم". 
 
أما المشروبات الغازية المحلاة، فتحذر الطبيبة من احتوائها على كميات كبيرة من السكر تصل إلى 5–10 ملاعق صغيرة في كل علبة، مما يجعلها محلولا مفرط التوتر. وأوضحت: "هذا التركيز العالي للسكر يتطلب ماء إضافيا للتخفيف والامتصاص. وعند دخول هذه المشروبات إلى الجهاز الهضمي، يسحب الجسم الماء من مجرى الدم إلى المعدة، ما ينشّط مركز العطش ويزيد الإحساس بالحاجة إلى شرب المزيد".
 
ونصحت كيريشتينكو باللجوء إلى بدائل صحية ومناسبة للحر، مثل الشاي الأخضر البارد مع النعناع، أو الماء المنقوع بالفواكه أو الأعشاب، مع كمية قليلة جدا من السكر أو من دونه. وتؤكد أن هذه المشروبات لا تساعد فقط على الترطيب، بل قد تساهم أيضا في الوقاية من ضربة الشمس والحفاظ على صحة الجسم في الطقس الحار. (روسيا اليوم) 
