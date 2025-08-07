29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تختار المشروب في الحر؟
Lebanon 24
07-08-2025
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة آلينا كيريشتينكو إلى أن القهوة ومشروبات الطاقة قد لا تكون الخيار الأمثل لإرواء العطش في الطقس الحار، لأنها غنية بالكافيين، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.
ووفقا لها، أظهرت الدراسات أن الكافيين في الطقس الحار يقلل من قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته بنسبة تتراوح بين 20 و25%. لذلك، توصي بالتوقف التام عن تناول مشروبات الطاقة عندما تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، واستبدالها بالماء مع الليمون أو شاي الأعشاب.
Advertisement
وأوضحت: "قد يكون لتناول كوب من الكولا أو فنجان من القهوة في الأجواء الحارة تأثير واضح على جفاف الجسم، لأن الكافيين له تأثير مدر للبول، ما يزيد من إدرار البول وفقدان السوائل. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، يزداد فقدان الماء أيضا عبر التعرق. هذا التراكم في فقدان السوائل يضعف قدرة الجسم على التوازن الحراري. بالإضافة إلى ذلك، يسبب الكافيين تضيق الأوعية الدموية ويرفع ضغط
الدم
، مما يزيد من صعوبة تنظيم درجة حرارة الجسم".
أما المشروبات
الغازية
المحلاة، فتحذر الطبيبة من احتوائها على كميات كبيرة من السكر تصل إلى 5–10 ملاعق صغيرة في كل علبة، مما يجعلها محلولا مفرط التوتر. وأوضحت: "هذا التركيز العالي للسكر يتطلب ماء إضافيا للتخفيف والامتصاص. وعند دخول هذه المشروبات إلى الجهاز الهضمي، يسحب الجسم الماء من مجرى الدم إلى المعدة، ما ينشّط مركز العطش ويزيد الإحساس بالحاجة إلى شرب المزيد".
ونصحت كيريشتينكو باللجوء إلى بدائل صحية ومناسبة للحر، مثل الشاي الأخضر البارد مع النعناع، أو الماء المنقوع بالفواكه أو الأعشاب، مع كمية قليلة جدا من السكر أو من دونه. وتؤكد أن هذه المشروبات لا تساعد فقط على الترطيب، بل قد تساهم أيضا في الوقاية من ضربة الشمس والحفاظ على صحة الجسم في الطقس الحار. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر: بدء اختيار المرشحين للنيابة
Lebanon 24
التيار الوطني الحر: بدء اختيار المرشحين للنيابة
07/08/2025 08:16:40
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تمارين رياضية مخصصة لشخصيتك.. كيف تختار الأنسب؟
Lebanon 24
تمارين رياضية مخصصة لشخصيتك.. كيف تختار الأنسب؟
07/08/2025 08:16:40
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟
Lebanon 24
كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟
07/08/2025 08:16:40
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يتكيف نحل العسل مع موجات الحر؟
Lebanon 24
كيف يتكيف نحل العسل مع موجات الحر؟
07/08/2025 08:16:40
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
Lebanon 24
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
23:00 | 2025-08-06
06/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهمية الثوم في الوقاية والعلاج
Lebanon 24
أهمية الثوم في الوقاية والعلاج
15:00 | 2025-08-06
06/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف فوائد الأناناس الصحية والغذائية
Lebanon 24
اكتشف فوائد الأناناس الصحية والغذائية
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
Lebanon 24
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
09:00 | 2025-08-06
06/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وباء الصدمة وجيش الاحتلال: 26 ألف جندي يعانون نفسياً وانتحار 45
Lebanon 24
وباء الصدمة وجيش الاحتلال: 26 ألف جندي يعانون نفسياً وانتحار 45
08:08 | 2025-08-06
06/08/2025 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2025-08-06
الأكل الصحي أثناء الحمل... مفتاح لصحة الأم والطفل
15:00 | 2025-08-06
أهمية الثوم في الوقاية والعلاج
12:00 | 2025-08-06
اكتشف فوائد الأناناس الصحية والغذائية
09:00 | 2025-08-06
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
08:08 | 2025-08-06
وباء الصدمة وجيش الاحتلال: 26 ألف جندي يعانون نفسياً وانتحار 45
07:00 | 2025-08-06
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
07/08/2025 08:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24