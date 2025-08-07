Advertisement

صحة

3 أشياء سامة في غرفة نومك.. تخلص منها بسرعة!

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1401786-638901719377618922.jpeg
Doc-P-1401786-638901719377618922.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف طبيب من جامعة هارفارد عن ثلاثة عناصر شائعة في غرف النوم قد تشكّل خطراً على الصحة، داعياً إلى التخلص منها فوراً.
Advertisement

الدكتور سوراب سيثي، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي من كاليفورنيا، أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام أن هذه الأشياء تشمل: الوسائد القديمة، ومعطرات الجو الاصطناعية، والمراتب التي تجاوزت 7 لـ10 سنوات من الاستخدام.

وأشار سيثي إلى أن الوسائد القديمة تتراكم فيها عث الغبار، العرق، ومسببات الحساسية، ما يجعلها عاملاً مسبباً للربو والحساسية. وأضاف: "إذا كان عمر وسادتك أكثر من سنة أو سنتين، فقد حان الوقت لاستبدالها".

دراسة سابقة أكدت أن العث، على الرغم من صغر حجمه (بحجم حبة ملح تقريباً)، يشكّل محفزاً أساسياً لمشاكل التنفس.

كما حذّر الطبيب من استخدام معطرات الجو الاصطناعية داخل غرف النوم، مشيراً إلى أنها تطلق الفثالات والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، وهي مواد مرتبطة بمشاكل في الجهاز التنفسي واختلالات هرمونية.

بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، فإن هذه المركبات قد تسبب على المدى القصير الصداع، الدوخة، واضطرابات التركيز، فيما يرتبط التعرض الطويل الأمد لها بمخاطر أكبر، منها مشاكل القلب والرئة، اضطرابات الخصوبة، وحتى السرطان.

وأظهرت دراسة أن 86% من معطرات الجو تحتوي على الفثالات، ما دفع سيثي إلى التوصية باستبدالها ببدائل طبيعية، مثل الزيوت العطرية النباتية.

أما المراتب التي تجاوزت عمر 7-10 سنوات، فقد تسبّب – وفق الدراسات – تراجع جودة النوم وآلام أسفل الظهر. دراسة أجريت عام 2023 أظهرت أن المراتب غير الصلبة تؤدي إلى مشاكل مزمنة في العمود الفقري، ما يستدعي استبدالها في أسرع وقت.

من جانبه، قدّم خبير النوم مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Mattress Next Day، اختباراً عملياً لتحديد صلاحية الوسادة، قائلاً: "اطوِ الوسادة من المنتصف واضغط لإخراج الهواء، ثم اتركها. إذا عادت لشكلها الطبيعي، فهي لا تزال داعمة. إذا لم تعد، فقد فقدت مرونتها وحان وقت استبدالها".

ورغم مخاوف بعض المستخدمين بشأن الأثر البيئي لاستبدال الوسائد، رحّب آخرون بهذه التحذيرات، معتبرينها جرس إنذار للتخلص من المخاطر الخفية داخل غرف النوم.
مواضيع ذات صلة
محاولة سرقة منزل فنانة... وهذا ما عُثِرَ عليه داخل خزانة غرفة نومها!
lebanon 24
07/08/2025 17:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. زوجة فنان سوري شهير تثير الجدل بسيلفي من غرفة نومها
lebanon 24
07/08/2025 17:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
07/08/2025 17:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
3 خطوات لتأمين حسابك على إنستغرام بسرعة وأمان
lebanon 24
07/08/2025 17:53:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:51 | 2025-08-07
03:13 | 2025-08-07
00:41 | 2025-08-07
23:00 | 2025-08-06
15:00 | 2025-08-06
12:00 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24