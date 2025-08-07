5 علامات مبكرة تشير للإصابة بسرطان المبيض

Advertisement

ينشأ سرطان المبيض في الجهاز التناسلي الأنثوي، وتحديدًا داخل المبيض، حيث تنمو خلايا غير طبيعية قد تتطور إلى ورم.وغالبًا ما تكون الأعراض المبكرة خفيفة وتُشبه مشكلات صحية شائعة وغير خطيرة؛ ما يُسبب تأخرًا في التشخيص.لكن الانتباه إلى العلامات التحذيرية المبكرة يمكن أن يُسهم في اكتشاف المرض مبكرًا؛ ما يزيد من فرص العلاج والنجاة، وفقًا لما أورده موقع Times.الانتفاخ عارض شائع يحدث للجميع، ولكن في حالة سرطان المبيض، يحدث انتفاخ مستمر في البطن لا يزول.ويشعر البطن بالامتلاء أو الضغط طوال الوقت، ويزداد حجم البطن بشكل ملحوظ .الانتفاخ الناتج عن سرطان المبيض يختلف عن الانتفاخ الطبيعي المرتبط بالدورة الشهرية أو الغذاء؛ إذ يستمر لفترة طويلة ويزداد سوءًا.ويحدث هذا بسبب نمو الأورام وتراكم السوائل في البطن؛ ما يضغط على الأعضاء الداخلية ويدفعها للخارج. يجب استشارة الطبيب إذا استمر الانتفاخ أو شعرتِ بامتلاء غير طبيعي لأكثر من بضعة أسابيع.من العلامات المبكرة الأخرى لسرطان المبيض، الشعور بالشبع بسرعة وفقدان الشهية دون سبب واضح.يصبح من الصعب تناول وجبات كاملة كما كنتِ تفعلين سابقًا، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود.يحدث هذا لأن الورم المتنامي والسوائل المتراكمة في البطن يضغطان على المعدة؛ ما يقلل من قدرتكِ على تناول الطعام.إذا لاحظتِ صعوبة في الأكل أو شعورًا بالشبع بعد تناول كميات صغيرة، استشيري طبيبك.آلام أو ضغط في الحوض أو البطنيسبب سرطان المبيض عادةً ألمًا أو انزعاجًا في الجزء السفلي من البطن أو الحوض. قد يظهر الألم على شكل تقلصات مستمرة أو شعور بالضغط، وقد يمتد إلى أسفل الظهر.وهذا الألم يمكن أن يختلف عن تقلصات الشهرية أو آلام المعدة لأنه مستمر ويزداد بمرور الوقت، بحيث تنمو الأورام وتضغط على الأعصاب والأنسجة المحيطة؛ ما يسبب الألم والانزعاج.ويؤدي سرطان المبيض إلى تغيّرات في وظائف المثانة والأمعاء. قد تشعرين بحاجة ملحة ومتكررة للتبول، لكنكِ تتبولين بكمية قليلة فقط.وقد تعانين من إمساك أو إسهال يختلف عن عاداتك. يحدث هذا بسبب ضغط الأورام والسوائل المتراكمة على المثانة والأمعاء.استشيري الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين.كما أن التعب المستمر غير المفسر يُعدّ علامة تحذيرية مهمة. لا يتحسن هذا النوع من التعب بالراحة أو النوم، ويجعل الأنشطة اليومية صعبة.وقد تُصاحب هذا التعب تغيّرات غير طبيعية في الوزن، إذ تعاني بعض النساء من فقدان الوزن، بينما يزداد وزن أخريات. تحدث هذه التغيّرات بسبب تأثير السرطان على عملية التمثيل الغذائي والشهية.إذا كنتِ تعانين من تعب دائم أو تغيّرات ملحوظة في الوزن دون سبب واضح، راجعي الطبيب.