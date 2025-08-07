Advertisement

صحة

التعرّض المطوّل للشاشات يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب.. دراسة تكشف

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:00
أظهرت دراسة دنماركية حديثة أن تمضية الأطفال وقتًا طويلاً أمام الشاشات – سواء عبر الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو التلفزيون – قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشكلات الأيض.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Journal of the American Heart Association، فإن الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون الشاشات لساعات طويلة، معرضون أكثر لارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومقاومة الأنسولين، وهي عوامل قد تؤدي إلى أمراض القلب والسكري لاحقًا.


اعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، لدراسة العلاقة بين مدة استخدام الشاشات، وعوامل خطر القلب والأيض، إضافة إلى عادات النوم.


وأظهر التحليل أن كل ساعة إضافية أمام الشاشات ترفع خطر الإصابة، وكان التأثير أوضح لدى من هم في سن 18 عامًا مقارنة بالأطفال الأصغر سنًا، وتفاقم الخطر مع قلة النوم.


وقال ديفيد هورنر، الباحث في جامعة كوبنهاغن والمعدّ الرئيسي للدراسة:

"الطفل الذي يقضي ثلاث ساعات يوميًا أمام الشاشات، يواجه خطرًا أكبر بنسبة تتراوح بين ربع إلى نصف انحراف معياري مقارنة بأقرانه."


وأضاف أن مضاعفة هذا الخطر على مستوى مجموعة كاملة من الأطفال قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة المبكرة بأمراض القلب والأيض.


ورغم غياب إجماع كامل حول تأثير الشاشات على صحة الأطفال، يتفق معظم الباحثين على أن الفئة الأصغر سنًا أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبالغين.
