صحة

هل تزيد اضطرابات النوم الإحساس بالألم؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:57
اكتشف علماء من جامعة آلبورغ في الدنمارك أن اضطرابات النوم القصيرة المدى تزيد من حساسية الجسم للألم، وأن هذا التأثير يكون أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال.
 
ووفقا للباحث كريستيان كيير ستال بيترسن، يلعب النوم دورا أكثر أهمية في تنظيم الإحساس بالألم مما كان يُعتقد سابقا.
وأظهرت النتائج أن الاضطرابات قصيرة المدى في أنماط النوم تؤدي إلى زيادة الإحساس بالألم، وتؤثر بشكل عام على الصحة الجسدية والعقلية.

وأكد العلماء أن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها التي تربط بشكل تجريبي مباشر بين اضطرابات النوم والاختلافات بين الجنسين في إدراك الألم، مما يدعم ملاحظات سابقة ظهرت في دراسات سريرية موسعة. (روسيا اليوم) 

