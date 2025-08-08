29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لزيادة الكولاجين وتعزيز مرونة البشرة.. اتبعوا هذه النصائح
Lebanon 24
08-08-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شرحت الدكتورة
صوفي
شوتر، أخصائية التجميل، قائلة إن "الكولاجين بروتين هيكلي متوفر بكثرة في جسم الإنسان، ويلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على سلامة البشرة وتماسكها ومرونتها". ولهذا السبب، تستعيد البشرة الشابة نضارتها عند الضغط عليها برفق، على عكس البشرة المتقدمة في السن، التي تكون أكثر نعومة وراحة. "لذلك، يُعدّ الكولاجين هدفًا أساسيًا في العناية بالبشرة، وخاصة في علاجات واستراتيجيات مكافحة الشيخوخة التي تركز على الحفاظ على جودة البشرة".
Advertisement
وأضافت شوتر أن "من العوامل البيئية الأخرى المُسرّعة لتدهور الكولاجين التلوث، الذي يزيد من الإجهاد التأكسدي والتدخين، الذي يضعف تكوين الكولاجين وأكسجين الجلد".
عملية التسكر
كما يمكن أن يؤدي التسكر، ما يعني الارتباط غير المنظم لجزيء سكر بجزيء دهني أو بروتيني، إلى تحلل الكولاجين، ويحدث عندما تؤدي كمية زائدة من السكر في الجسم إلى تصلب الكولاجين وهشاشته.
الوقاية خير من العلاج
كما هو الحال دائمًا، فإن الوقاية خير من العلاج. وكلما استطاع الشخص منع تحلل الكولاجين، كان أداء البشرة أفضل مع التقدم في العمر. تشير الدكتورة كرايثورن إلى أنه من غير المستغرب أن يكون "المُسرِّع الأول هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية"، بمعنى التعرض لأشعة الشمس والضرر الناتج عنها. إن هناك سببا وجيها وراء إقبال كل طبيب أمراض جلدية على استخدام واقي الشمس واسع الطيف (عامل الحماية 30 كحد أدنى)، لأنه بالإضافة إلى الوقاية من سرطان الجلد وفرط التصبغ، من الضروري الحفاظ على مستويات الكولاجين.
إجراءات استباقية سهلة
بمجرد أن تُصبح الجهود للحفاظ على الكولاجين جاهزة، فقد حان الوقت لتعزيز مخزون الكولاجين بشكل استباقي. تقول الدكتورة كرايثورن إن "إحدى الطرق المنزلية السهلة هي استخدام ريتينويد، وهو مركب مشتق من فيتامين A، بوصفة طبية"، مضيفة أنه "فيتامين A يعمل كهرمون، وينقل رسائل إلى الخلايا الليفية في أدمة الجلد، مرشدا إياها إلى تنشيط إنتاج المزيد من الكولاجين وحمض الهيالورونيك". ولكن إذا لم تكن الرتينويدات مُناسبة، فقد ثبت أن فيتامين C يدعم أيضًا تخليق الكولاجين.
نمط الحياة
كما أن هناك تغييرات أخرى في نمط الحياة لدعم مستويات الكولاجين الصحية، كما يلي:
1. التغذية
إن
النظام الغذائي
هو الأساس. توضح الدكتورة شوتر أن الجسم "يحتاج إلى فيتامين C والزنك والمنغنيز والنحاس لإنتاج الكولاجين، لذلك من المهم تضمين هذه العناصر في النظام الغذائي". يمكن أن يُؤتي النظام الغذائي الغني بالكولاجين ثماره عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد أيضًا. وينبغي التركيز على أطعمة مثل مرق العظام والسلمون وبياض البيض.
2. النوم
يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم واتخاذ خطوات للتحكم في مستويات التوتر. يقول الدكتور شين يونغ تشو، أخصائي
الأمراض الجلدية
الكوري في مركز فيوتشر كير الطبي، إن النوم الكافي "يدعم التوازن الهرموني وتجديد البشرة".
3. المكملات الغذائية
عادةً، لا يُشجع أطباء الجلد استخدام المكملات الغذائية لتعزيز مخزون الكولاجين، لعدم وجود دليل قاطع يُثبت وصول ببتيدات الكولاجين إلى البشرة. لكن ترى الدكتورة كرايثورن أنها تُحسّن ترطيب البشرة عند تناولها بانتظام. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين
Lebanon 24
لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين
09/08/2025 01:46:51
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
10 نصائح لتعزيز قدرتك على السعادة اليومية... اتبعها!
Lebanon 24
10 نصائح لتعزيز قدرتك على السعادة اليومية... اتبعها!
09/08/2025 01:46:51
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لإعادة إنتاج الكولاجين في جسمك.. تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
لإعادة إنتاج الكولاجين في جسمك.. تناول هذه الأطعمة
09/08/2025 01:46:51
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
للتغلب على الشعور بالكسل.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
للتغلب على الشعور بالكسل.. اليكم هذه النصائح
09/08/2025 01:46:51
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكشف المبكر عن خطر الإصابة بأمراض القلب.. ما علاقة الحمض النووي بذلك؟
Lebanon 24
الكشف المبكر عن خطر الإصابة بأمراض القلب.. ما علاقة الحمض النووي بذلك؟
16:00 | 2025-08-08
08/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
15:30 | 2025-08-08
08/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في أميركا وكندا: لدغات القرّاد في أعلى مستوياتها منذ 2017
Lebanon 24
تحذير في أميركا وكندا: لدغات القرّاد في أعلى مستوياتها منذ 2017
14:30 | 2025-08-08
08/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار لعاب بسيط يكشف خطر السكري قبل 20 سنة من ظهوره!
Lebanon 24
اختبار لعاب بسيط يكشف خطر السكري قبل 20 سنة من ظهوره!
14:00 | 2025-08-08
08/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث.. إطلاق أول "فياغرا للنساء"
Lebanon 24
لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث.. إطلاق أول "فياغرا للنساء"
09:40 | 2025-08-08
08/08/2025 09:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-08-08
الكشف المبكر عن خطر الإصابة بأمراض القلب.. ما علاقة الحمض النووي بذلك؟
15:30 | 2025-08-08
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
14:30 | 2025-08-08
تحذير في أميركا وكندا: لدغات القرّاد في أعلى مستوياتها منذ 2017
14:00 | 2025-08-08
اختبار لعاب بسيط يكشف خطر السكري قبل 20 سنة من ظهوره!
09:40 | 2025-08-08
لعلاج آثار ما بعد انقطاع الطمث.. إطلاق أول "فياغرا للنساء"
07:57 | 2025-08-08
هل تزيد اضطرابات النوم الإحساس بالألم؟
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24