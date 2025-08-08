Advertisement

صحة

لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1402489-638902879710311792.png
Doc-P-1402489-638902879710311792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تعتبر وجبات الطائرات جزءًا من تجربة السفر الجوي، كشف خبراء صحة معلومات صادمة قد تجعلك تعيد التفكير قبل فتح صينية الطعام على ارتفاع 30 ألف قدم.

ففي مقطع فيديو لاقى رواجًا على تيك توك، ناقش الطبيب البريطاني الشهير رانجان تشاترجي مع الجراح وخبير الصحة دارشان شاه، الأسباب التي تجعل وجبات الطائرات خيارًا غير صحي، رغم مظهرها الجذاب أحيانًا.
Advertisement

وأكد شاه أن حاسة التذوق تضعف بسبب انخفاض الضغط الجوي وجفاف الهواء داخل المقصورة، ما يدفع شركات الطيران إلى إضافة كميات كبيرة من الملح والتوابل لتحسين الطعم. لكن هذا التلاعب بالنكهات يأتي على حساب الصحة، إذ قد يسبب ارتفاعًا في سكر الدم، واحتباس السوائل، ومشكلات في الهضم.

وأضاف شاه أنه شخصيًا يفضل الصيام خلال الرحلات الجوية لتفادي آثار هذه الوجبات، بينما حذّرت اختصاصية التغذية إيلي بيرش من أن أغلب وجبات الطائرات "عالية المعالجة، وفقيرة بالقيمة الغذائية، وغنية بالمواد الحافظة والسكر".

ويؤكد مديرو خدمات الطيران أن الأطعمة تُحضّر خصيصًا لتكون شهية في الجو، لكنها قد تُعتبر غير مناسبة أو حتى غير مقبولة عند تناولها على الأرض.

تفاعل المستخدمون مع هذه التحذيرات عبر تعليقاتهم التي وصفت تجاربهم مع الانتفاخ والغثيان بعد تناول الطعام في الطائرة، فيما دعا آخرون إلى تحضير وجبات خفيفة من المنزل أو الاعتماد على الصيام خلال الرحلات الطويلة.

فهل حان الوقت لإعادة النظر في وجبة الطائرة "المجانية"؟ يبدو أن الصحة أولى!
مواضيع ذات صلة
طعام الطائرات... طبيب يكشف حقائق غريبة!
lebanon 24
09/08/2025 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب الاستمرار في تناول فيتامين د حتى في فصل الصيف؟
lebanon 24
09/08/2025 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن نحذر من الإفراط في تناول البوظة؟
lebanon 24
09/08/2025 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن تضيف الفلفل الحار إلى طعامك؟
lebanon 24
09/08/2025 01:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

منوعات

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-08
14:30 | 2025-08-08
14:00 | 2025-08-08
10:49 | 2025-08-08
09:40 | 2025-08-08
07:57 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24