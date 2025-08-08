لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!

Advertisement

فيما تعتبر وجبات الطائرات جزءًا من تجربة السفر الجوي، كشف خبراء صحة معلومات صادمة قد تجعلك تعيد التفكير قبل فتح صينية الطعام على ارتفاع 30 ألف قدم.ففي مقطع فيديو لاقى رواجًا على تيك توك، ناقش الطبيب الشهير مع وخبير الصحة دارشان شاه، الأسباب التي تجعل وجبات الطائرات خيارًا غير صحي، رغم مظهرها الجذاب أحيانًا.وأكد شاه أن حاسة التذوق تضعف بسبب انخفاض الضغط الجوي وجفاف الهواء داخل المقصورة، ما يدفع شركات الطيران إلى إضافة كميات كبيرة من الملح والتوابل لتحسين الطعم. لكن هذا التلاعب بالنكهات يأتي على حساب الصحة، إذ قد يسبب ارتفاعًا في سكر ، واحتباس السوائل، ومشكلات في الهضم.وأضاف شاه أنه شخصيًا يفضل الصيام خلال الرحلات الجوية لتفادي آثار هذه الوجبات، بينما حذّرت اختصاصية التغذية بيرش من أن أغلب وجبات الطائرات "عالية المعالجة، وفقيرة بالقيمة الغذائية، وغنية بالمواد الحافظة والسكر".ويؤكد مديرو خدمات الطيران أن الأطعمة تُحضّر خصيصًا لتكون شهية في الجو، لكنها قد تُعتبر غير مناسبة أو حتى غير مقبولة عند تناولها على الأرض.تفاعل المستخدمون مع هذه التحذيرات عبر تعليقاتهم التي وصفت تجاربهم مع الانتفاخ والغثيان بعد تناول الطعام في الطائرة، فيما دعا آخرون إلى تحضير وجبات خفيفة من المنزل أو الاعتماد على الصيام خلال الرحلات الطويلة.فهل حان الوقت لإعادة النظر في وجبة الطائرة "المجانية"؟ يبدو أن الصحة أولى!