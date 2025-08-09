32
ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟
يحذر الخبراء من أن الإفراط في تناول البروتين قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فالإفراط قد يُجهد الكلى، ويُسبب الجفاف أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وإذا كان مصدره اللحوم المصنعة، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
لذا، احرص على تناول كميات متوازنة من الكربوهيدرات والدهون للحفاظ على صحتك العامة.
وبالنسبة للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام - الذين غالباً ما يستهدفون حوالي 2 غرام لكل كغم - يمكن أن يعني هذا ما يصل إلى 200 غرام من البروتين يومياً.
ويصعب تحقيق ذلك من خلال الطعام العادي وحده. مثلاً، تحتوي 30 بيضة على 200 غرام من البروتين، وكذلك 2.5 كغم من الفاصوليا المطبوخة. (امارات 24)
