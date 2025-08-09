Advertisement

صحة

طفح الجلد قد يكشف أمراضًا خطيرة.. في الكبد والقلب والمناعة

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1402828-638903667562126509.png
Doc-P-1402828-638903667562126509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية ناتاليا غريزيفا أن التغيرات في لون الجلد وبنيته، وظهور الطفح الجلدي، قد تكون أولى علامات الإصابة بأمراض خطيرة في الكبد أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الغدد الصماء أو الجهاز المناعي.
Advertisement
 
وأوضحت أن اصفرار الجلد والأغشية المخاطية مثلًا يشير إلى خلل في وظائف الكبد أو القنوات الصفراوية، فيما قد يكون الطفح النزفي علامة على أمراض الدم أو الأوعية الدموية.
 
وأضافت أن حالات مثل داء السكري تظهر على الجلد بجفاف وحكة وطفح بثري، بينما تسبب أمراض الغدة الدرقية تغيرات في التصبغ وهشاشة الشعر وتورم الجلد.
 
كما يمكن أن تكشف المظاهر الجلدية المبكرة عن أمراض مناعة ذاتية مثل الذئبة أو تصلب الجلد، حيث يظهر طفح مميز واحمرار وسماكة في الجلد.
 
وشددت على ضرورة الفحص الطبي الشامل عند ملاحظة أي تغيرات جلدية غير طبيعية، لما لها من دور حاسم في التشخيص المبكر.
 
مواضيع ذات صلة
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
lebanon 24
10/08/2025 08:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير طبي خطير.. "مسكن ألم" شائع قد يدمّر الكبد!
lebanon 24
10/08/2025 08:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
lebanon 24
10/08/2025 08:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوية شائعة قد تضاعف احتمالات الإصابة بسرطان الجلد صيفاً
lebanon 24
10/08/2025 08:21:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:00 | 2025-08-10
16:00 | 2025-08-09
14:00 | 2025-08-09
10:31 | 2025-08-09
07:11 | 2025-08-09
04:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24