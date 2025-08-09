30
صحة
طفح الجلد قد يكشف أمراضًا خطيرة.. في الكبد والقلب والمناعة
Lebanon 24
09-08-2025
|
23:00
A-
A+
أكدت أخصائية
الأمراض الجلدية
والتناسلية ناتاليا غريزيفا أن التغيرات في لون الجلد وبنيته، وظهور الطفح الجلدي، قد تكون أولى علامات الإصابة بأمراض خطيرة في الكبد أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الغدد الصماء أو الجهاز المناعي.
وأوضحت أن اصفرار الجلد والأغشية المخاطية مثلًا يشير إلى خلل في وظائف الكبد أو القنوات الصفراوية، فيما قد يكون الطفح النزفي علامة على
أمراض الدم
أو الأوعية الدموية.
وأضافت أن حالات مثل داء
السكري
تظهر على الجلد بجفاف وحكة وطفح بثري، بينما تسبب أمراض الغدة الدرقية تغيرات في التصبغ وهشاشة الشعر وتورم الجلد.
كما يمكن أن تكشف المظاهر الجلدية المبكرة عن أمراض مناعة ذاتية مثل الذئبة أو تصلب الجلد، حيث يظهر طفح مميز واحمرار وسماكة في الجلد.
وشددت على ضرورة الفحص الطبي الشامل عند ملاحظة أي تغيرات جلدية غير طبيعية، لما لها من دور حاسم في التشخيص المبكر.
