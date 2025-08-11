32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
5 علامات مبكرة لسرطان الفم.. تجاهلها قد يكون قاتلًا
Lebanon 24
11-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد سرطان الفم من الأمراض الخطيرة التي قد تظهر في مناطق مختلفة من الفم، مثل الشفتين، واللسان، واللثة، وبطانة الخدين، وسقف وأرضية الفم، إضافة إلى مؤخرة الحلق. ويُسهم الكشف المبكر في تحسين فرص الشفاء بشكل كبير.
Advertisement
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي أبرز الأعراض المبكرة التي قد تُشير إلى الإصابة بسرطان الفم:
1.
تقرحات لا تلتئم
ظهور قرحة داخل الفم أو على الشفتين لا تلتئم خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وتستمر في النزف، قد يكون إنذارًا مبكرًا للسرطان ويستدعي فحصًا طبيًا فوريًا.
2.
بقع حمراء أو بيضاء
وجود بقع غير طبيعية على اللثة أو اللسان أو الخدين أو سقف الفم، تكون بيضاء أو حمراء أو مزيجًا بينهما، وقد تبدو سميكة أو خشنة، ويجب عدم تجاهلها حتى في حال
عدم الشعور
بالألم.
3. كتل أو سماكة غير مبررة
ظهور تكتلات أو تورم في الفم أو الشفتين أو الفك، سواء كانت مؤلمة أو لا، قد يُشير إلى تغيرات خلوية تستوجب التقييم الطبي، خاصة إذا استمر وجودها لأكثر من أسبوعين.
4.
صعوبة في تحريك الفم أو البلع
الانزعاج أثناء المضغ أو البلع، أو صعوبة تحريك اللسان والفك، أو بحة الصوت، أو الشعور بوجود شيء عالق في الحلق، كلها أعراض تستدعي الانتباه.
5.
خدر أو ألم غير مفسر
الإحساس بألم مستمر أو خدر في الفم أو اللسان، أو تيبّس الفك، قد يدل على تأثر الأعصاب بسبب الورم، ويجب عدم إهمال هذه الأعراض.
وترتبط الإصابة بسرطان الفم بعوامل عدة، من أبرزها التدخين ومضغ التبغ، حيث يُعدّ التبغ من أبرز المسببات المعروفة لهذا النوع من السرطان. وتشير الدراسات إلى أن العدوى بفيروس الورم الحليمي
البشري
(HPV)، والتعرض المفرط لأشعة الشمس على الشفاه، وسوء التغذية، كلها عوامل تُسهم كذلك في رفع مستوى الخطر.
لذا، فإن الانتباه إلى هذه العلامات ومراجعة الطبيب عند ظهور أي تغيّر غير طبيعي في الفم يُعد خطوة أساسية نحو التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.
مواضيع ذات صلة
5 علامات مبكرة تشير للإصابة بسرطان المبيض
Lebanon 24
5 علامات مبكرة تشير للإصابة بسرطان المبيض
12/08/2025 09:59:17
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذر تجاهلها.. 5 علامات قد تشير إلى إصابتك باضطراب نفسي
Lebanon 24
إحذر تجاهلها.. 5 علامات قد تشير إلى إصابتك باضطراب نفسي
12/08/2025 09:59:17
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 علامات "صامتة" لسرطان الجلد.. احذروها
Lebanon 24
5 علامات "صامتة" لسرطان الجلد.. احذروها
12/08/2025 09:59:17
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
Lebanon 24
هل إدمان الطعام يسيطر على حياتكِ؟ علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
12/08/2025 09:59:17
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه
Lebanon 24
أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه
02:03 | 2025-08-12
12/08/2025 02:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟
Lebanon 24
لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟
00:21 | 2025-08-12
12/08/2025 12:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المشي أثناء النوم.. اضطراب شائع قد يقود لسلوكيات خطيرة
Lebanon 24
المشي أثناء النوم.. اضطراب شائع قد يقود لسلوكيات خطيرة
16:00 | 2025-08-11
11/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه مخاطره.. إحذر من الاستحمام بعد الأكل فورًا!
Lebanon 24
هذه مخاطره.. إحذر من الاستحمام بعد الأكل فورًا!
14:00 | 2025-08-11
11/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكتشفون أطول فيروس معروف حتى الآن بذيل فريد
Lebanon 24
علماء يكتشفون أطول فيروس معروف حتى الآن بذيل فريد
09:21 | 2025-08-11
11/08/2025 09:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:03 | 2025-08-12
أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه
00:21 | 2025-08-12
لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟
16:00 | 2025-08-11
المشي أثناء النوم.. اضطراب شائع قد يقود لسلوكيات خطيرة
14:00 | 2025-08-11
هذه مخاطره.. إحذر من الاستحمام بعد الأكل فورًا!
09:21 | 2025-08-11
علماء يكتشفون أطول فيروس معروف حتى الآن بذيل فريد
00:42 | 2025-08-11
الفلفل الحار مفيد للحوامل.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 09:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24