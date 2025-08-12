لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟

Advertisement

يُعد السكر أحد أكثر المكونات انتشارًا في غذائنا اليومي، ويوجد بشكل واضح في الحلويات والمشروبات ، وكذلك بشكل خفي في العديد من المنتجات الغذائية المُعالجة. وعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إلى السكر كمصدر للطاقة، إلا أن الاستهلاك المفرط له يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة على المدى والطويل.1. زيادة الوزن والسمنةيحتوي السكر على سعرات حرارية عالية دون أي قيمة غذائية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة عند تناول كميات كبيرة منه يوميًا. السكر يحفّز الشهية ويقلل من الشعور بالشبع، ما يدفع الشخص لتناول المزيد من الطعام.2. ارتفاع خطر الإصابة بمرضالاستهلاك المزمن للسكر، خصوصًا في المشروبات المُحلاة، يرهق البنكرياس ويزيد من مقاومة الأنسولين في الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.3. أمراض القلبالسكر يزيد من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ (LDL) في ، ويؤثر على ضغط الدم، مما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.4. تسوس الأسنانالبكتيريا الموجودة في الفم تتغذى على السكر وتنتج أحماض تهاجم مينا الأسنان، ما يسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة.5. الإدمان وتغيرات المزاجالسكر يؤثر على الدماغ بطريقة مشابهة لبعض المواد الإدمانية، ويؤدي إلى تقلبات مزاجية، وشعور مؤقت بالنشاط يليه انخفاض حاد في الطاقة، مما يؤثر سلبًا على التركيز والمزاج العام.6. ضعف جهاز المناعةتشير بعض الدراسات إلى أن السكر قد يقلل من كفاءة جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات.7. زيادة خطر الأمراض المزمنةيرتبط استهلاك السكر المفرط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومشاكل الكبد، مثل الكبد الدهني غير الكحولي.