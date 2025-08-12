لماذا يجب أن نقلل من استهلاك السكر؟

يُعد السكر أحد أكثر المكونات انتشارًا في غذائنا اليومي، ويوجد بشكل واضح في الحلويات والمشروبات الغازية
، وكذلك بشكل خفي في العديد من المنتجات الغذائية المُعالجة. وعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إلى السكر كمصدر للطاقة، إلا أن الاستهلاك المفرط له يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة على المدى القصير
والطويل.
1. زيادة الوزن والسمنة
يحتوي السكر على سعرات حرارية عالية دون أي قيمة غذائية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة عند تناول كميات كبيرة منه يوميًا. السكر يحفّز الشهية ويقلل من الشعور بالشبع، ما يدفع الشخص لتناول المزيد من الطعام.
2. ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري
الاستهلاك المزمن للسكر، خصوصًا في المشروبات المُحلاة، يرهق البنكرياس ويزيد من مقاومة الأنسولين في الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
3. أمراض القلب
السكر يزيد من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ (LDL) في الدم
، ويؤثر على ضغط الدم، مما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
4. تسوس الأسنان
البكتيريا الموجودة في الفم تتغذى على السكر وتنتج أحماض تهاجم مينا الأسنان، ما يسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة.
5. الإدمان وتغيرات المزاج
السكر يؤثر على الدماغ بطريقة مشابهة لبعض المواد الإدمانية، ويؤدي إلى تقلبات مزاجية، وشعور مؤقت بالنشاط يليه انخفاض حاد في الطاقة، مما يؤثر سلبًا على التركيز والمزاج العام.
6. ضعف جهاز المناعة
تشير بعض الدراسات إلى أن السكر قد يقلل من كفاءة جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والالتهابات.
7. زيادة خطر الأمراض المزمنة
يرتبط استهلاك السكر المفرط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومشاكل الكبد، مثل الكبد الدهني غير الكحولي.