حل جديد لمرضى الحساسية الغذائية القاتلة.. تعرف عليه!
12-08-2025
14:00
كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نورث كارولاينا الأميركية أن دواء "زيلوتون" (Zileuton)، المعروف باستخدامه في علاج الربو، قد يوفر حماية شبه كاملة من التفاعلات التحسسية المميتة التي يواجهها مرضى الحساسية الغذائية الشديدة.
وخلال التجارب التي أجريت على الفئران، أظهر الدواء قدرة على منع ما يقارب 95% من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن التعرض لمسببات الحساسية، مثل الفول السوداني أو المأكولات البحرية.
وأكد الفريق البحثي أن الدواء يعمل على كبح إفراز مواد كيميائية تسبب الالتهاب وردود الفعل المفرطة لجهاز المناعة.
وبحسب القائمين على الدراسة، فإن التجارب السريرية على البشر بدأت بالفعل، وإذا أثبتت فعاليتها، فقد يصبح الدواء علاجًا وقائيًا ثوريًا ينقذ حياة الملايين حول العالم.
