30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير من علامات قد تخفي أمراضًا خطيرة في العين.. ما هي؟
Lebanon 24
12-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر طبيب العيون
البريطاني
د.
جيمس
هارت، من تجاهل ظاهرة رؤية "الأجسام العائمة" أو ما يعرف شعبيًا بـ"الذباب الطائر"، وهي نقاط أو خطوط أو أشكال تتحرك في مجال الرؤية، مشيرًا إلى أنها قد تكون في كثير من الأحيان أمرًا طبيعيًا مرتبطًا بتقدم العمر، لكنها أحيانًا مؤشر على مشاكل خطيرة في
العين
.
Advertisement
وأوضح الطبيب أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة تغيرات في الجسم الزجاجي، وهو المادة الجلّية التي تملأ تجويف العين، ومع التقدم في العمر يبدأ هذا السائل في الانكماش والتجمع، مما يؤدي لظهور تلك الظلال في الرؤية.
لكن هارت شدد على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا إذا رافق هذه الظاهرة ومضات ضوئية أو فقدان جزئي للنظر، لأن ذلك قد يشير إلى تمزق الشبكية أو نزيف داخل العين، وهي حالات تستدعي تدخلًا عاجلًا للحفاظ على البصر.
مواضيع ذات صلة
أقدامك الباردة قد تخفي أمراضًا خطيرة.. لا تتجاهل الإشارة!
Lebanon 24
أقدامك الباردة قد تخفي أمراضًا خطيرة.. لا تتجاهل الإشارة!
13/08/2025 00:43:45
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!
Lebanon 24
علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!
13/08/2025 00:43:45
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
Lebanon 24
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
13/08/2025 00:43:45
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للركاب... عدوى خطيرة قد تُصيبكم داخل الطائرة
Lebanon 24
تحذير للركاب... عدوى خطيرة قد تُصيبكم داخل الطائرة
13/08/2025 00:43:45
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع في تكاليف علاج العقم في نيجيريا.. والمرضى يلجأون لطرق خطيرة للعلاج
Lebanon 24
ارتفاع في تكاليف علاج العقم في نيجيريا.. والمرضى يلجأون لطرق خطيرة للعلاج
15:34 | 2025-08-12
12/08/2025 03:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مع محدودية اللقاحات.. جنوب أفريقيا تواجه تفشياً متسارعاً لحمى القلاعية
Lebanon 24
مع محدودية اللقاحات.. جنوب أفريقيا تواجه تفشياً متسارعاً لحمى القلاعية
15:24 | 2025-08-12
12/08/2025 03:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً: القضاء على داء النوم البشري في كينيا!
Lebanon 24
رسمياً: القضاء على داء النوم البشري في كينيا!
15:00 | 2025-08-12
12/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حل جديد لمرضى الحساسية الغذائية القاتلة.. تعرف عليه!
Lebanon 24
حل جديد لمرضى الحساسية الغذائية القاتلة.. تعرف عليه!
14:00 | 2025-08-12
12/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي
10:51 | 2025-08-12
12/08/2025 10:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
03:44 | 2025-08-12
12/08/2025 03:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:34 | 2025-08-12
ارتفاع في تكاليف علاج العقم في نيجيريا.. والمرضى يلجأون لطرق خطيرة للعلاج
15:24 | 2025-08-12
مع محدودية اللقاحات.. جنوب أفريقيا تواجه تفشياً متسارعاً لحمى القلاعية
15:00 | 2025-08-12
رسمياً: القضاء على داء النوم البشري في كينيا!
14:00 | 2025-08-12
حل جديد لمرضى الحساسية الغذائية القاتلة.. تعرف عليه!
10:51 | 2025-08-12
في الولايات المتحدة.. سحب منتج شوكولا بلجيكي
09:29 | 2025-08-12
أضرار تسخين بعض الأطعمة في الميكروويف
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24