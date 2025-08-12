Advertisement

صحة

تحذير من علامات قد تخفي أمراضًا خطيرة في العين.. ما هي؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:00
Doc-P-1403886-638906214120692910.png
Doc-P-1403886-638906214120692910.png photos 0
حذّر طبيب العيون البريطاني د. جيمس هارت، من تجاهل ظاهرة رؤية "الأجسام العائمة" أو ما يعرف شعبيًا بـ"الذباب الطائر"، وهي نقاط أو خطوط أو أشكال تتحرك في مجال الرؤية، مشيرًا إلى أنها قد تكون في كثير من الأحيان أمرًا طبيعيًا مرتبطًا بتقدم العمر، لكنها أحيانًا مؤشر على مشاكل خطيرة في العين.
وأوضح الطبيب أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة تغيرات في الجسم الزجاجي، وهو المادة الجلّية التي تملأ تجويف العين، ومع التقدم في العمر يبدأ هذا السائل في الانكماش والتجمع، مما يؤدي لظهور تلك الظلال في الرؤية.
لكن هارت شدد على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا إذا رافق هذه الظاهرة ومضات ضوئية أو فقدان جزئي للنظر، لأن ذلك قد يشير إلى تمزق الشبكية أو نزيف داخل العين، وهي حالات تستدعي تدخلًا عاجلًا للحفاظ على البصر.
