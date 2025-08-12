Advertisement

صحة

رسمياً: القضاء على داء النوم البشري في كينيا!

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1403949-638906310383078864.png
Doc-P-1403949-638906310383078864.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منظمة الصحة العالمية في 16 حزيران 2025 القضاء رسمياً على داء النوم البشري في كينيا، لتصبح الدولة العاشرة في القارة تحقق هذا الإنجاز الطبي الحيوي. وتم تسليم شهادة الاعتراف بالقضاء على المرض خلال احتفال رسمي في نيروبي بحضور كبار المسؤولين والشركاء الدوليين.
Advertisement

ويأتي هذا النجاح بعد جهود ميدانية استمرت لعقود شملت إنشاء مراكز رصد، حملات لمكافحة ذبابة التسي تسي الناقلة للمرض، وتحسين خدمات التشخيص والعلاج في المناطق الريفية المحيطة بالمحميات الطبيعية مثل ماساي مارا. ولم تُسجل أي حالة محلية منذ عام 2009، فيما كانت آخر حالة وافدة في 2012.

وأكدت السلطات الصحية ضرورة الاستمرار في المراقبة لمنع عودة المرض، خاصة أن الطفيليات ما تزال موجودة في البيئة. وأعلنت وزارة الصحة خطة مراقبة تمتد لخمس سنوات، تركز على مكافحة الذبابة وتدريب العاملين الصحيين.

يُذكر أن تسع دول أفريقية أخرى سبق لها أن أعلنت القضاء على داء النوم، مما يشكل خطوة مهمة نحو القضاء التام على هذا المرض الذي كان يهدد ملايين السكان في القارة.
 
مواضيع ذات صلة
"قاعدة 6T" للنوم العميق: وصفة طبية لتحسين جودة نومك كل ليلة
lebanon 24
13/08/2025 00:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بُشرى سارّة لقطاع التعليم الرسمي في لبنان... إليكم التفاصيل!
lebanon 24
13/08/2025 00:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تزيد اضطرابات النوم الإحساس بالألم؟
lebanon 24
13/08/2025 00:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
3 رياضات تعالج الأرق وتحسن النوم.. تعرف اليها
lebanon 24
13/08/2025 00:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-12
15:34 | 2025-08-12
15:24 | 2025-08-12
14:00 | 2025-08-12
10:51 | 2025-08-12
09:29 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24