صحة
رسمياً: القضاء على داء النوم البشري في كينيا!
Lebanon 24
12-08-2025
|
15:00
A-
A+
أعلنت
منظمة الصحة العالمية
في 16 حزيران 2025
القضاء
رسمياً على داء النوم
البشري
في كينيا، لتصبح الدولة العاشرة في القارة تحقق هذا الإنجاز الطبي الحيوي. وتم تسليم شهادة الاعتراف بالقضاء على المرض خلال احتفال رسمي في نيروبي بحضور كبار المسؤولين والشركاء الدوليين.
ويأتي هذا النجاح بعد جهود ميدانية استمرت لعقود شملت إنشاء مراكز رصد، حملات لمكافحة ذبابة التسي تسي الناقلة للمرض، وتحسين خدمات التشخيص والعلاج في المناطق الريفية المحيطة بالمحميات الطبيعية مثل ماساي مارا. ولم تُسجل أي حالة محلية منذ عام 2009، فيما كانت آخر حالة وافدة في 2012.
وأكدت السلطات الصحية ضرورة الاستمرار في المراقبة لمنع عودة المرض، خاصة أن الطفيليات ما تزال موجودة في البيئة. وأعلنت
وزارة الصحة
خطة مراقبة تمتد لخمس سنوات، تركز على مكافحة الذبابة وتدريب العاملين الصحيين.
يُذكر أن تسع دول أفريقية أخرى سبق لها أن أعلنت القضاء على داء النوم، مما يشكل خطوة مهمة نحو القضاء التام على هذا المرض الذي كان يهدد ملايين السكان في القارة.
