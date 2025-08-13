احذر قلة النوم.. تسبب 8 أمراض تهدد صحتك

ووفقا لها، تشمل هذه الأمراض ارتفاع ضغط ، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، والسمنة، وداء ، والخرف، والاكتئاب، واضطراب القلق.وتوضح الطبيبة أن قلة النوم تؤدي إلى اختلال تنظيم هرمونات التوتر والتمثيل الغذائي، وتزيد من الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، كما تؤثر سلبا على وظائف القلب والأوعية الدموية. ويزيد اختلال التمثيل الغذائي وإنتاج الأنسولين من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري.

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي قلة النوم إلى إجهاد مزمن للجهاز العصبي، وتساهم في ظهور الاضطرابات النفسية، كما تسبب تراجعًا في الذاكرة والانتباه.ويعاني الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم من شعور مستمر بالنعاس وبطء في ردود الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الطرق والحوادث الصناعية.وتنصح الطبيبة بتحسين جودة النوم من خلال الالتزام بالخلود إلى النوم في نفس الوقت يوميًا، والحفاظ على غرفة النوم مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المسائية.