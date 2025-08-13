Advertisement

صحة

احذر قلة النوم.. تسبب 8 أمراض تهدد صحتك

Lebanon 24
13-08-2025 | 00:42
A-
A+
=
Doc-P-1404061-638906679341703880.jpg
Doc-P-1404061-638906679341703880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت الدكتورة جانينا أزيفيدو سانتوس باتشيكو، أخصائية طب الأعصاب، أن النوم لأقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من خطر الإصابة بثمانية أمراض مختلفة.
Advertisement

ووفقا لها، تشمل هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، والسمنة، وداء السكري، والخرف، والاكتئاب، واضطراب القلق.

وتوضح الطبيبة أن قلة النوم تؤدي إلى اختلال تنظيم هرمونات التوتر والتمثيل الغذائي، وتزيد من الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، كما تؤثر سلبا على وظائف القلب والأوعية الدموية. ويزيد اختلال التمثيل الغذائي وإنتاج الأنسولين من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي قلة النوم إلى إجهاد مزمن للجهاز العصبي، وتساهم في ظهور الاضطرابات النفسية، كما تسبب تراجعًا في الذاكرة والانتباه.

ويعاني الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم من شعور مستمر بالنعاس وبطء في ردود الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الطرق والحوادث الصناعية.

وتنصح الطبيبة بتحسين جودة النوم من خلال الالتزام بالخلود إلى النوم في نفس الوقت يوميًا، والحفاظ على غرفة النوم مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المسائية.
 
مواضيع ذات صلة
النوم الزائد.. خطر صامت يهدد صحتك
lebanon 24
13/08/2025 13:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أمراض خطيرة تسبب النعاس نهارا.. فما هي؟
lebanon 24
13/08/2025 13:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذر! بهذه الطريقة قد يهدد مشروب الماتشا صحتك!
lebanon 24
13/08/2025 13:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير يحذر: هذه المنتجات تهدد الصحة
lebanon 24
13/08/2025 13:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:32 | 2025-08-13
02:10 | 2025-08-13
01:31 | 2025-08-13
23:31 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-12
16:00 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24