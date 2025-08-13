35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
احذر قلة النوم.. تسبب 8 أمراض تهدد صحتك
Lebanon 24
13-08-2025
|
00:42
A-
A+
=
photos
0
A+
A-
أوضحت الدكتورة جانينا أزيفيدو
سانتوس
باتشيكو، أخصائية طب الأعصاب، أن النوم لأقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من خطر الإصابة بثمانية أمراض مختلفة.
Advertisement
ووفقا لها، تشمل هذه الأمراض ارتفاع ضغط
الدم
، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، والسمنة، وداء
السكري
، والخرف، والاكتئاب، واضطراب القلق.
وتوضح الطبيبة أن قلة النوم تؤدي إلى اختلال تنظيم هرمونات التوتر والتمثيل الغذائي، وتزيد من الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، كما تؤثر سلبا على وظائف القلب والأوعية الدموية. ويزيد اختلال التمثيل الغذائي وإنتاج الأنسولين من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي قلة النوم إلى إجهاد مزمن للجهاز العصبي، وتساهم في ظهور الاضطرابات النفسية، كما تسبب تراجعًا في الذاكرة والانتباه.
ويعاني الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم من شعور مستمر بالنعاس وبطء في ردود الفعل، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الطرق والحوادث الصناعية.
وتنصح الطبيبة بتحسين جودة النوم من خلال الالتزام بالخلود إلى النوم في نفس الوقت يوميًا، والحفاظ على غرفة النوم مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المسائية.
مواضيع ذات صلة
النوم الزائد.. خطر صامت يهدد صحتك
Lebanon 24
النوم الزائد.. خطر صامت يهدد صحتك
13/08/2025 13:21:41
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمراض خطيرة تسبب النعاس نهارا.. فما هي؟
Lebanon 24
أمراض خطيرة تسبب النعاس نهارا.. فما هي؟
13/08/2025 13:21:41
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذر! بهذه الطريقة قد يهدد مشروب الماتشا صحتك!
Lebanon 24
إحذر! بهذه الطريقة قد يهدد مشروب الماتشا صحتك!
13/08/2025 13:21:41
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يحذر: هذه المنتجات تهدد الصحة
Lebanon 24
خبير يحذر: هذه المنتجات تهدد الصحة
13/08/2025 13:21:41
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
Lebanon 24
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
03:32 | 2025-08-13
13/08/2025 03:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
02:10 | 2025-08-13
13/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
Lebanon 24
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
01:31 | 2025-08-13
13/08/2025 01:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شخصين وعدد كبير من الإصابات... داء خطير جدًا يتفشّى في فرنسا
Lebanon 24
وفاة شخصين وعدد كبير من الإصابات... داء خطير جدًا يتفشّى في فرنسا
23:31 | 2025-08-12
12/08/2025 11:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر: عملية جراحية لمريض ابتلع هاتفًا محمولًا
Lebanon 24
في مصر: عملية جراحية لمريض ابتلع هاتفًا محمولًا
23:00 | 2025-08-12
12/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:32 | 2025-08-13
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
02:10 | 2025-08-13
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
01:31 | 2025-08-13
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
23:31 | 2025-08-12
وفاة شخصين وعدد كبير من الإصابات... داء خطير جدًا يتفشّى في فرنسا
23:00 | 2025-08-12
في مصر: عملية جراحية لمريض ابتلع هاتفًا محمولًا
16:00 | 2025-08-12
تحذير من علامات قد تخفي أمراضًا خطيرة في العين.. ما هي؟
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24