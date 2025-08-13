Advertisement

صحة

قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 01:31
لا يزال توقيت تنظيف الأسنان في الصباح موضوعًا يثير جدلًا بين الكثيرين، فكيف يمكن تحديد التوقيت الأمثل للحفاظ على صحة الفم؟


أجاب طبيب الأسنان ماهيش على هذا التساؤل في فيديو نشره على حسابه في "تيك توك"، موضحًا أفضل الطرق للحفاظ على صحة الفم.
وقال ماهيش في الفيديو: "الأفضل لمعظم الناس تنظيف أسنانهم قبل الإفطار، مع ضرورة الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل بعد التنظيف قبل تناول الطعام". 


وأوضح أن تنظيف الأسنان مباشرة بعد الأكل قد يكون ضارًا، إذ يحتاج اللعاب وقتًا كافيًا لإزالة الأحماض والسكريات من الفم، وإذا تم التنظيف أثناء هذه الفترة قد يؤدي ذلك إلى نشر الحمض وتآكل مينا الأسنان.


وأضاف أن تنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ مباشرة يتيح للعاب الوقت الكافي للتخفيف من الأضرار التي حدثت أثناء النوم، ما يجعل التنظيف في هذا التوقيت أكثر فائدة.


ومن جانبها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) على أهمية تنظيف الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل، مشددة على تنظيف جميع أسطح الأسنان للوقاية من تراكم البلاك والحفاظ على صحة الفم.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24