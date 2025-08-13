Advertisement

صحة

طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:10
Doc-P-1404088-638906719543627153.jpg
Doc-P-1404088-638906719543627153.jpg photos 0
تشير الدكتورة يلينا سيوراكشينا، أخصائية الشعر والتغذية والغدد الصماء، إلى أن تساقط الشعر قد ينتج عن أسباب متعددة، وتقدم مجموعة من النصائح لمعالجة هذه المشكلة.


وتؤكد الدكتورة سيوراكشينا على ضرورة تحديد السبب الدقيق لتساقط الشعر أو الصلع من خلال استشارة طبيب مختص، بدلاً من محاولة التشخيص الذاتي.
وتوضح: "يمكن أن يكون الصلع منتشرا، أو أندروجينيا، أو بؤريا. وإذا كان بؤريا، فعادة ما يكون مناعيا ذاتيا، أي مرتبطا بمنظومة المناعة، وقد يكون ناتجا عن التوتر أو تغير في حالة الجهاز المناعي. أما إذا كان الصلع منتشرا، فقد يكون نتيجة فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، التوتر، أو عوامل وراثية. وهذه هي النقاط التي يجب على الأطباء اكتشافها."


وفي حال كان السبب مرتبطا بمستوى الهرمونات الذكرية، يجب إجراء المزيد من الفحوصات، وتشمل فحص مستويات هرمون التستوستيرون وهرمون ثنائي هيدروتستوستيرون، مع التركيز على معالجة الهرمونات بشكل دقيق.


وتنصح الطبيبة بعدم اللجوء للعلاج الذاتي وعدم إنفاق الأموال على الفيتامينات دون استشارة أخصائي، قائلة: "لا جدوى من إضاعة الوقت على بعض الفيتامينات التي تباع في الصيدليات، لأنها قد لا تكون ذات فائدة وقد تكلف الكثير. لذلك، من الأفضل إجراء الفحوصات، واستشارة طبيب متخصص لمعرفة السبب وتحديد طريقة العلاج المناسبة".
