35
o
بيروت
36
o
طرابلس
35
o
صور
38
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
40
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
31
o
بشري
37
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف
Lebanon 24
13-08-2025
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلص تقرير مفصل نشره موقع "هيلث دايجست" المختص بأخبار الصحة والبحوث الطبية إلى أن البقاء في السرير لفترة أطول مما ينبغي له "تأثير غير متوقع على الصحة"، حيث إنه يؤدي إلى آلام في الظهر، ما يعني أن الإفراط في النوم يسبب المتاعب ولا يوفر الراحة.
Advertisement
ونقل التقرير عن أخصائي بأمراض العمود الفقري الدكتور
روبرت غريفين
قوله، إنه "خلال النهار، يتمكن الناس من الحركة وتغيير وضعياتهم بطرق يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر"، مشيراً إلى أن "تغيير الوضعية المتكرر يحدث بشكل أقل أثناء النوم بما يؤدي إلى آلام في الظهر إذا استمرت قلة الحركة".
لكن التقرير يقول إن سبب ألم الظهر بعد نوم طويل قد يكون مختلفاً، حيث ربما ينتج عن النوم على مرتبة سيئة، لكن حتى لو كنتَ تنام على مرتبة جديدة وعالية الجودة، فقد تشعر بآلام في ظهرك عند الاستيقاظ لأن عمودك الفقري لم يتلق الدعم الكافي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
هل تزيد اضطرابات النوم الإحساس بالألم؟
Lebanon 24
هل تزيد اضطرابات النوم الإحساس بالألم؟
13/08/2025 16:37:16
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر قلة النوم.. تسبب 8 أمراض تهدد صحتك
Lebanon 24
احذر قلة النوم.. تسبب 8 أمراض تهدد صحتك
13/08/2025 16:37:16
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
13/08/2025 16:37:16
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال
Lebanon 24
لآلام الظهر المزمنة.. علاج نفسي فعال
13/08/2025 16:37:16
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي
Lebanon 24
يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
Lebanon 24
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
08:30 | 2025-08-13
13/08/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
Lebanon 24
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
06:44 | 2025-08-13
13/08/2025 06:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
Lebanon 24
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
03:32 | 2025-08-13
13/08/2025 03:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
02:10 | 2025-08-13
13/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
Lebanon 24
عمليات أمنية لـ"حزب الله".. مخاوف من "خلايا نائمة"!
12:00 | 2025-08-12
12/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2025-08-13
يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي
08:30 | 2025-08-13
الملابس الواقية من الشمس: ضرورة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية
06:44 | 2025-08-13
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
03:32 | 2025-08-13
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
02:10 | 2025-08-13
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
01:31 | 2025-08-13
قبل أم بعد الإفطار... ما التوقيت الأمثل لتنظيف الأسنان صباحًا؟
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 16:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24