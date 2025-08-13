Advertisement

ما هي فوائد التفاح في الصيف؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 16:00
يدعو خبراء التغذية إلى تناول التفاح خلال فصل الصيف لغناه بفوائد غذائية قادرة على مواجهة حرارة الجو والحفاظ على ترطيب الجسم.
 
ويحتوي التفاح على نسبة عالية من الماء والألياف التي تساهم في تعزيز الشعور بالشبع، كما أنه يحتوي على فيتامين "C" ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتحمي الخلايا من التلف. 
أيضاً، يساعد التفاح في تنظيم الهضم، في حين أن تناول تفاحة واحدة يومياً، يجعل الجسم حيوياً ومليئاً بالطاقة لاسيما في الصيف.
 
 
 
