صحة

الطوارئ.. بوابة غير متوقعة لاكتشاف السكري المبكر

Lebanon 24
14-08-2025 | 08:24
Doc-P-1404636-638907819836464114.png
Doc-P-1404636-638907819836464114.png photos 0
أظهرت دراسة أُجريت في مستشفى بمانشستر – إنكلترا، أن الجمع بين اختبار الهيموغلوبين السكري التراكمي (A1c) ومقياس مخاطر السكري الفنلندية (FINDRISC) مكّن من اكتشاف نسب مرتفعة من حالات السكري أو ما قبل السكري بين بالغين يبلغون 30 عاماً أو أكثر، لم يكن لديهم تشخيص مسبق، وراجعوا قسم الطوارئ.
شملت الدراسة 1382 شخصاً بين كانون الأول 2021 وكانون الاول 2022، وبيّنت النتائج وفق معايير المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) أن 11.6% منهم في مرحلة ما قبل السكري و8.3% مصابون بالسكري، فيما ارتفعت نسبة ما قبل السكري إلى 30.4% بناءً على معايير الجمعية الأمريكية للسكري (ADA).

أظهرت التحليلات أن كل زيادة في وحدة FINDRISC ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 16%، مع تضاعف الخطر تقريباً بين البريطانيين من أصل جنوب آسيوي وأقليات أخرى مقارنةً بالبيض.

خلص الباحثون إلى أن قسم الطوارئ قد يكون نقطة وصول أساسية لفحص الفئات التي يصعب استهدافها، مؤكدين أهمية إدراج فحص A1c بشكل روتيني. وأشاروا إلى أن دقة الاختبار قد تتأثر بعوامل مثل فقر الدم أو اعتلالات الهيموغلوبين، وأن اقتصار الدراسة على مركز واحد يحد من تعميم النتائج.
