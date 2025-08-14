لقاح يحقق نتائج واعدة ضد السرطان

Advertisement

طوّر علماء من جامعة في ومركز " " للسرطان لقاحاً علاجياً مركباً باسم ELI-002، يهدف لمهاجمة الأورام القائمة وتقليل خطر عودتها. يعتمد اللقاح على ببتيدات قصيرة لتدريب الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية الحاملة لطفرة جين KRAS، المنتشرة في نحو 25% من الأورام الخبيثة، بما في ذلك سرطانات البنكرياس والأمعاء.بعكس اللقاحات التقليدية، لا يتطلب ELI-002 تخصيصاً لكل مريض، ما يجعله خياراً علاجياً محتملاً لأنواع مختلفة من السرطان. وفي تجربة سريرية من المرحلة الأولى شملت 25 مريضاً (20 بسرطان البنكرياس و5 بسرطان القولون والمستقيم) لديهم خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج القياسي، تلقى المشاركون ست جرعات من اللقاح، فيما حصل نصفهم على جرعات معززة إضافية.85% طوروا استجابة مناعية ضد بروتينين متحوّرين من KRAS، وكانت قوية لدى ثلثيهم.67% طوروا مناعة ضد بروتينات KRAS أخرى، مما يوسع نطاق الحماية.مرضى سرطان البنكرياس عاشوا بمتوسط 29 شهراً، وظلوا 15 شهراً دون انتكاسة، متجاوزين التوقعات.هذه المعطيات تجعل ELI-002 خطوة بارزة نحو لقاحات فعّالة لأنواع متعددة من السرطان.