Advertisement

صحة

لقاح يحقق نتائج واعدة ضد السرطان

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1404654-638907852085300484.png
Doc-P-1404654-638907852085300484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طوّر علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومركز "سلون كيترينغ" للسرطان لقاحاً علاجياً مركباً باسم ELI-002، يهدف لمهاجمة الأورام القائمة وتقليل خطر عودتها. يعتمد اللقاح على ببتيدات قصيرة لتدريب الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية الحاملة لطفرة جين KRAS، المنتشرة في نحو 25% من الأورام الخبيثة، بما في ذلك سرطانات البنكرياس والأمعاء.
Advertisement

بعكس اللقاحات التقليدية، لا يتطلب ELI-002 تخصيصاً لكل مريض، ما يجعله خياراً علاجياً محتملاً لأنواع مختلفة من السرطان. وفي تجربة سريرية من المرحلة الأولى شملت 25 مريضاً (20 بسرطان البنكرياس و5 بسرطان القولون والمستقيم) لديهم خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج القياسي، تلقى المشاركون ست جرعات من اللقاح، فيما حصل نصفهم على جرعات معززة إضافية.

النتائج كانت مشجعة:

85% طوروا استجابة مناعية ضد بروتينين متحوّرين من KRAS، وكانت قوية لدى ثلثيهم.

67% طوروا مناعة ضد بروتينات KRAS أخرى، مما يوسع نطاق الحماية.

مرضى سرطان البنكرياس عاشوا بمتوسط 29 شهراً، وظلوا 15 شهراً دون انتكاسة، متجاوزين التوقعات.

هذه المعطيات تجعل ELI-002 خطوة بارزة نحو لقاحات علاجية فعّالة لأنواع متعددة من السرطان.
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن موعد بدء تجربة لقاح مضاد للسرطان
lebanon 24
14/08/2025 18:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقق ما يريد فلا تدعوه يحقق بالانهزام
lebanon 24
14/08/2025 18:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور طبي لافت.. اللقاح الروسي ضد سرطان المثانة بات قيد الاستخدام
lebanon 24
14/08/2025 18:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب لقاح كورونا.. قتل ضابط شرطة
lebanon 24
14/08/2025 18:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:02 | 2025-08-14
08:24 | 2025-08-14
04:30 | 2025-08-14
04:23 | 2025-08-14
03:11 | 2025-08-14
00:37 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24