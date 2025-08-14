33
صحة
لقاح يحقق نتائج واعدة ضد السرطان
Lebanon 24
14-08-2025
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
طوّر علماء من جامعة
كاليفورنيا
في
لوس أنجلوس
ومركز "
سلون كيترينغ
" للسرطان لقاحاً علاجياً مركباً باسم ELI-002، يهدف لمهاجمة الأورام القائمة وتقليل خطر عودتها. يعتمد اللقاح على ببتيدات قصيرة لتدريب الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية الحاملة لطفرة جين KRAS، المنتشرة في نحو 25% من الأورام الخبيثة، بما في ذلك سرطانات البنكرياس والأمعاء.
بعكس اللقاحات التقليدية، لا يتطلب ELI-002 تخصيصاً لكل مريض، ما يجعله خياراً علاجياً محتملاً لأنواع مختلفة من السرطان. وفي تجربة سريرية من المرحلة الأولى شملت 25 مريضاً (20 بسرطان البنكرياس و5 بسرطان القولون والمستقيم) لديهم خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج القياسي، تلقى المشاركون ست جرعات من اللقاح، فيما حصل نصفهم على جرعات معززة إضافية.
النتائج كانت مشجعة:
85% طوروا استجابة مناعية ضد بروتينين متحوّرين من KRAS، وكانت قوية لدى ثلثيهم.
67% طوروا مناعة ضد بروتينات KRAS أخرى، مما يوسع نطاق الحماية.
مرضى سرطان البنكرياس عاشوا بمتوسط 29 شهراً، وظلوا 15 شهراً دون انتكاسة، متجاوزين التوقعات.
هذه المعطيات تجعل ELI-002 خطوة بارزة نحو لقاحات
علاجية
فعّالة لأنواع متعددة من السرطان.
عصائر تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي
Lebanon 24
عصائر تساعد على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي
10:02 | 2025-08-14
14/08/2025 10:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الطوارئ.. بوابة غير متوقعة لاكتشاف السكري المبكر
Lebanon 24
الطوارئ.. بوابة غير متوقعة لاكتشاف السكري المبكر
08:24 | 2025-08-14
14/08/2025 08:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
Lebanon 24
متحوّران جديدان من "كورونا" ينتشران بسرعة وهذه خطورتهما
04:30 | 2025-08-14
14/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
Lebanon 24
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
04:23 | 2025-08-14
14/08/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تسبب حرقة المعدة.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تسبب حرقة المعدة.. ما هي؟
03:11 | 2025-08-14
14/08/2025 03:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
