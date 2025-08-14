لماذا يجب أن تأكل الكرز هذا الصيف؟

Advertisement

يُعد الكرز من الفواكه الصيفية اللذيذة التي لا تُقاوم، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة. ولا تقتصر فوائده على الطعم فقط، بل تتعداها لتشمل فوائد صحية وجمالية تجعل منه خيارًا ممتازًا لنمط حياة صحي.1. مصدر غني بمضادات الأكسدةالكرز يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين والبيتا كاروتين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.2. مضاد طبيعي للالتهاباتيساعد الكرز، خاصة الكرز الحامض، في تقليل الالتهابات وآلام المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، بفضل مركباته المضادة للالتهاب.3. تعزيز صحة القلبالكرز يساهم في خفض مستويات السيئ والضغط الدموي، كما أنه يعزز صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.4. تحسين جودة النوميحتوي الكرز، خاصة الحامض منه، على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ما يجعله مفيدًا لمن يعانون من الأرق.5. دعم الصحة العقليةتناول الكرز قد يساهم في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة وتأثيره الإيجابي على الجهاز العصبي.6. مفيد لصحة الجلدالفيتامينات الموجودة في الكرز، مثل فيتامين C وA، تدعم إنتاج الكولاجين وتساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر.7. تعزيز الهضمالكرز يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.8. مفيد للرياضيينأظهرت دراسات أن الكرز الحامض يساعد في تقليل ألم العضلات وتسريع التعافي بعد التمارين المكثفة.