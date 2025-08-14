Advertisement

صحة

لماذا يجب أن تأكل الكرز هذا الصيف؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1404696-638907920979111973.jpg
Doc-P-1404696-638907920979111973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد الكرز من الفواكه الصيفية اللذيذة التي لا تُقاوم، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة. ولا تقتصر فوائده على الطعم فقط، بل تتعداها لتشمل فوائد صحية وجمالية تجعل منه خيارًا ممتازًا لنمط حياة صحي.
Advertisement

1. مصدر غني بمضادات الأكسدة

الكرز يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين والبيتا كاروتين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

2. مضاد طبيعي للالتهابات

يساعد الكرز، خاصة الكرز الحامض، في تقليل الالتهابات وآلام المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، بفضل مركباته المضادة للالتهاب.

3. تعزيز صحة القلب

الكرز يساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئ والضغط الدموي، كما أنه يعزز صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. تحسين جودة النوم

يحتوي الكرز، خاصة الحامض منه، على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ما يجعله مفيدًا لمن يعانون من الأرق.

5. دعم الصحة العقلية

تناول الكرز قد يساهم في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة وتأثيره الإيجابي على الجهاز العصبي.

6. مفيد لصحة الجلد

الفيتامينات الموجودة في الكرز، مثل فيتامين C وA، تدعم إنتاج الكولاجين وتساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر.

7. تعزيز الهضم

الكرز يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

8. مفيد للرياضيين

أظهرت دراسات أن الكرز الحامض يساعد في تقليل ألم العضلات وتسريع التعافي بعد التمارين المكثفة.
مواضيع ذات صلة
خلال الصيف.. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد؟
lebanon 24
14/08/2025 20:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب الاستمرار في تناول فيتامين د حتى في فصل الصيف؟
lebanon 24
14/08/2025 20:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن نأكل البندورة يومياً؟
lebanon 24
14/08/2025 20:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. الفخامة غابت هذا الصيف في لبنان!
lebanon 24
14/08/2025 20:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:38 | 2025-08-14
10:02 | 2025-08-14
09:15 | 2025-08-14
08:24 | 2025-08-14
04:30 | 2025-08-14
04:23 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24