صحة
مع موجة الحرّ… جرّب هذين المشروبين للانتعاش!
Lebanon 24
14-08-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع حرارة الصيف المرتفعة، يصبح الحفاظ على الترطيب والانتعاش عادة يومية ضرورية، إذ إن فقدان السوائل والمعادن قد يسبب التعب والإرهاق.
ولحسن الحظ، هناك مشروبان متوفران في أغلب البيوت يمنحان انتعاشًا صحيًا وسريعًا، ويمكن تحضيرهما بسهولة أو طلبهما إلى مكان العمل:
1. ماء مع شرائح ليمون أو برتقال
كوب ماء بارد مع شرائح ليمون أو برتقال ينعش الجسم ويعوض السوائل المفقودة، كما يمدّه بفيتامين C لدعم المناعة وتقليل الإرهاق.
2. الشاي الأسود أو الأخضر المثلّج
يُحضّر ساخنًا ثم يُبرّد مع الثلج، ويمكن إضافة نعناع أو عصرة ليمون لمزيد من الانتعاش. يحتوي على مضادات أكسدة تنشط
الدورة
الدموية وتخفف آثار الحر.
